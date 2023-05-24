Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi flaş gelişme! Bilet satışı olmayabilir

Galatasaray, Ankaragücü maçını kazanırsa Fenerbahçe derbisine şampiyonluğunu ilan etmiş olarak çıkacak.
Galatasaray, Ankaragücü maçını kazanırsa Fenerbahçe derbisine şampiyonluğunu ilan etmiş olarak çıkacak.
Başka bir olasılık da bu karşılaşmanın şampiyonu belirleyecek olması...
Süper Lig'de 23. şampiyonluğuna çok yakın olan Galatasaray'da taraftar, bu coşkuyu yaşayıp Fenerbahçe derbisini izlemek adına biletlere inanılmaz bir ilgi gösterdi.
300 BİNE YAKIN TALEP GELDİ
Hürriyet'in haberine göre; sarı kırmızılı kulübe, NEF Stadı'ndaki Fenerbahçe derbisi için 300 bine yakın bilet talebi geldiği ifade edildi.
BİLETLER SATIŞA ÇIKMAYABİLİR
Taraftarlarının taleplerine yetişemeyen Galatasaray'da, Fenerbahçe derbisi için az sayıda satış olmasındansa hiç bilet satışının olmaması gündeme geldi.
Camiadan gelen yoğun bir talep olmasına karşın stadın büyük kısmının kombine, VIP ve loca sahiplerine ait olması nedeniyle NEF Stadyumu'ndaki son maç için bilet satışı olmayabilir.
Halihazırda sarı-kırmızılı takımın 40 bini aşkın kombineli taraftarı bulunuyor.
Galatasaray yönetimi önümüzdeki hafta bir araya gelip bu konuyu görüşüp kararını verecek.
GURBETÇİLERDEN BÜYÜK İLGİ
Şampiyonluk derbisinin biletleri daha şimdiden karaborsaya düşmüş durumda.
NEF Stadyumu'nda kombine sahibi olan bazı taraftarlar kale arkasındaki biletlerine 10 bin TL'den alıcı bulmaya başladı.
Diğer sınıflardaki biletlerin ise aynı kale arkası gibi maç haftası astronomik rakamlara devir edileceği konuşuluyor.
Özellikle bu tarihi maçı kaçırmak istemeyen gurbetçi taraftarlar gözünü karartıp karaborsaya düşen biletlere talip oluyor.
Öte yandan maçın tarihinin, 36. hafta maçları sonrası açıklanması bekleniyor.