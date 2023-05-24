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Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi flaş gelişme! Bilet satışı olmayabilir

Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında oynayacağı Ankaragücü maçını kazanarak 37. haftadaki Fenerbahçe derbisine şampiyon olarak çıkmak isteyen Galatasaray'da sarı-lacivertlilerle oynanacak karşılaşmaya müthiş bir ilgi var. Sarı-kırmızılı yönetimin dev derbi için bilet satışı yapmayabileceği iddia edildi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2023 Çarşamba 16:02
Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi flaş gelişme! Bilet satışı olmayabilir

Galatasaray, Ankaragücü maçını kazanırsa Fenerbahçe derbisine şampiyonluğunu ilan etmiş olarak çıkacak.

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi flaş gelişme! Bilet satışı olmayabilir

Başka bir olasılık da bu karşılaşmanın şampiyonu belirleyecek olması...

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi flaş gelişme! Bilet satışı olmayabilir

Süper Lig'de 23. şampiyonluğuna çok yakın olan Galatasaray'da taraftar, bu coşkuyu yaşayıp Fenerbahçe derbisini izlemek adına biletlere inanılmaz bir ilgi gösterdi.

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi flaş gelişme! Bilet satışı olmayabilir

300 BİNE YAKIN TALEP GELDİ

Hürriyet'in haberine göre; sarı kırmızılı kulübe, NEF Stadı'ndaki Fenerbahçe derbisi için 300 bine yakın bilet talebi geldiği ifade edildi.

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi flaş gelişme! Bilet satışı olmayabilir

BİLETLER SATIŞA ÇIKMAYABİLİR

Taraftarlarının taleplerine yetişemeyen Galatasaray'da, Fenerbahçe derbisi için az sayıda satış olmasındansa hiç bilet satışının olmaması gündeme geldi.

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi flaş gelişme! Bilet satışı olmayabilir

Camiadan gelen yoğun bir talep olmasına karşın stadın büyük kısmının kombine, VIP ve loca sahiplerine ait olması nedeniyle NEF Stadyumu'ndaki son maç için bilet satışı olmayabilir.

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi flaş gelişme! Bilet satışı olmayabilir

Halihazırda sarı-kırmızılı takımın 40 bini aşkın kombineli taraftarı bulunuyor.

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi flaş gelişme! Bilet satışı olmayabilir

Galatasaray yönetimi önümüzdeki hafta bir araya gelip bu konuyu görüşüp kararını verecek.

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi flaş gelişme! Bilet satışı olmayabilir

GURBETÇİLERDEN BÜYÜK İLGİ

Şampiyonluk derbisinin biletleri daha şimdiden karaborsaya düşmüş durumda.

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi flaş gelişme! Bilet satışı olmayabilir

NEF Stadyumu'nda kombine sahibi olan bazı taraftarlar kale arkasındaki biletlerine 10 bin TL'den alıcı bulmaya başladı.

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi flaş gelişme! Bilet satışı olmayabilir

Diğer sınıflardaki biletlerin ise aynı kale arkası gibi maç haftası astronomik rakamlara devir edileceği konuşuluyor.

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi flaş gelişme! Bilet satışı olmayabilir

Özellikle bu tarihi maçı kaçırmak istemeyen gurbetçi taraftarlar gözünü karartıp karaborsaya düşen biletlere talip oluyor.

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