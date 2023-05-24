Galatasaray'a cazip teklif! PSG, Erden Timur'a o ismi önerdi

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa çok yaklaşan Galatasaray'da transferde de hareketli saatler yaşanıyor.
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa çok yaklaşan Galatasaray'da transferde de hareketli saatler yaşanıyor.
Sarı-kırmızılıların transferde öncelikleri arasında Mauro Icardi'nin bonservisini almak yer alıyor.
Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekili Erden Timur, bu doğrultuda PSG Sportif Direktörü Luis Campos ve Başkan Danışmanı Antero Henrique ile görüştü.
Timur, Mauro İcardi'nin yanı sıra farklı isimlerle ilgili de görüşmelerde bulundu.
Bu oyuncuların başında Paredes ve Wijnaldum geliyor.
Fransız ekibi Wijnaldum'u bu sezon başında Roma'ya kiralamıştı.
Campos ve Henrique özellikle Roma'da kötü bir kiralık dönemi geçiren Hollandalı orta saha oyuncusunu Galatasaray'a göndermek konusunda oldukça hevesli.
Wijnaldum'un PSG ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
Futbolcunun uygun bir bonservis bedeliyle alınabileceği belirtiliyor.
Buradaki sorun ise 32 yaşındaki yıldızın aldığı yıllık 6 milyon euro'luk ücret...
Hollandalı, Liverpool'da harikalar yaratsa da ancak son yıllarda düşüş yaşıyor.
Wijnaldum için 2.5 milyon euro düşünülüyor.
Bu da transfer olasılığını azaltıyor.
Wijnaldum, bu sezon Roma'da 12 maçta forma şansı bulabildi.
32 yaşındaki merkez orta saha, 2 gol, 1 asistlik katkı yaptı.