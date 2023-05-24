Haberler Galatasaray Galatasaray'a cazip teklif! PSG Erden Timur'a o ismi önerdi

Galatasaray'a cazip teklif! PSG Erden Timur'a o ismi önerdi

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sportif A.Ş Başkanvekili Erden Timur, Mauro Icardi'nin bonservisini almak için PSG ile görüştü. Görüşmede Icardi'nin yanı sıra farklı isimler de gündeme geldi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2023 Çarşamba 06:50
Galatasaray'a cazip teklif! PSG, Erden Timur'a o ismi önerdi

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa çok yaklaşan Galatasaray'da transferde de hareketli saatler yaşanıyor.

Galatasaray'a cazip teklif! PSG, Erden Timur'a o ismi önerdi

Sarı-kırmızılıların transferde öncelikleri arasında Mauro Icardi'nin bonservisini almak yer alıyor.

Galatasaray'a cazip teklif! PSG, Erden Timur'a o ismi önerdi

Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekili Erden Timur, bu doğrultuda PSG Sportif Direktörü Luis Campos ve Başkan Danışmanı Antero Henrique ile görüştü.

Galatasaray'a cazip teklif! PSG, Erden Timur'a o ismi önerdi

Timur, Mauro İcardi'nin yanı sıra farklı isimlerle ilgili de görüşmelerde bulundu.

Galatasaray'a cazip teklif! PSG, Erden Timur'a o ismi önerdi

Bu oyuncuların başında Paredes ve Wijnaldum geliyor.

Galatasaray'a cazip teklif! PSG, Erden Timur'a o ismi önerdi

Fransız ekibi Wijnaldum'u bu sezon başında Roma'ya kiralamıştı.

Galatasaray'a cazip teklif! PSG, Erden Timur'a o ismi önerdi

Campos ve Henrique özellikle Roma'da kötü bir kiralık dönemi geçiren Hollandalı orta saha oyuncusunu Galatasaray'a göndermek konusunda oldukça hevesli.

Galatasaray'a cazip teklif! PSG, Erden Timur'a o ismi önerdi

Wijnaldum'un PSG ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Galatasaray'a cazip teklif! PSG, Erden Timur'a o ismi önerdi

Futbolcunun uygun bir bonservis bedeliyle alınabileceği belirtiliyor.

Galatasaray'a cazip teklif! PSG, Erden Timur'a o ismi önerdi

Buradaki sorun ise 32 yaşındaki yıldızın aldığı yıllık 6 milyon euro'luk ücret...

Galatasaray'a cazip teklif! PSG, Erden Timur'a o ismi önerdi

Hollandalı, Liverpool'da harikalar yaratsa da ancak son yıllarda düşüş yaşıyor.

Galatasaray'a cazip teklif! PSG, Erden Timur'a o ismi önerdi

Wijnaldum için 2.5 milyon euro düşünülüyor.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Icardi transferinde şartlar netleşti!
Cimbom'dan geleceğe yatırım!
Depremzede burs başvurusu nasıl yapılır, kimler başvurabilir?
Deprem son dakika! 24 Mayıs deprem mi oldu?
Altın fiyatları canlı kur takibi!
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Şampiyon Barça Valladolid'e yenildi! Şampiyon Barça Valladolid'e yenildi! 01:15
Şampiyon Barça Valladolid'e yenildi! Şampiyon Barça Valladolid'e yenildi! 01:14
İspanyol basını da yazdı! Kartal 8 numara avında İspanyol basını da yazdı! Kartal 8 numara avında 00:48
Beşiktaş'tan TFF'ye flaş çıkış: Sıra kimde? Beşiktaş'tan TFF'ye flaş çıkış: Sıra kimde? 00:30
F.Bahçe'den flaş karar! İmza tarihi belli oldu F.Bahçe'den flaş karar! İmza tarihi belli oldu 00:30
Şenol Güneş PFDK'ya sevk edildi! Şenol Güneş PFDK'ya sevk edildi! 00:30
Daha Eski
Beşiktaş'tan UEFA'ya flaş başvuru! Beşiktaş'tan UEFA'ya flaş başvuru! 00:30
Cimbom'dan sol bek hamlesi! İlk teklif belli oldu Cimbom'dan sol bek hamlesi! İlk teklif belli oldu 00:30
Raul Jimenez'den transfer kararı! Beşiktaş... Raul Jimenez'den transfer kararı! Beşiktaş... 00:30
Morutan'a yeni talip! Menajerinden flaş açıklama Morutan'a yeni talip! Menajerinden flaş açıklama 00:30
Ayrılık gerçekleşiyor! İşte Muleka'nın yeni takımı Ayrılık gerçekleşiyor! İşte Muleka'nın yeni takımı 00:30
PFDK'dan Samet Akaydın kararı! PFDK'dan Samet Akaydın kararı! 00:30