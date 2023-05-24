GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk yönetime 3 ismi işaret etti! "Kesinlikle kalmalılar"

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray evinde Sivasspor ile karşı karşıya geldi.
Sarı kırmızılılar şampiyonluk yarışında önemli bir virajı daha geride bıraktı.
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray evinde Sivasspor ile karşı karşıya geldi.
Sarı kırmızılılar şampiyonluk yarışında önemli bir virajı daha geride bıraktı.
Aslan, 36. haftada Ankaragücü'ne konuk olacak.
Galatasaray, galip gelmesi durumunda rakiplerine bakmaksızın 23. şampiyonluğunu göğüsleyecek.
Şampiyonluğa konstre olan Galatasaray'da yönetim harekete geçti.
Teknik direktör Okan Buruk'la bir toplantı gerçekleştiren yönetim, gelecek sezon için yol planı hazırladı.
Kadrodaki isimlere gelen teklifleri değerlendiren yönetim 3 isimle masaya oturmaya hazırlanıyor.
Bu plana göre Buruk, bazı oyuncuların yeni sezonda takımda tutulmasını istedi.
Tecrübeli çalıştırıcı, öncelikle stoper bölgesinde Nelsson-Abdülkerim ikilisinin bozulmamasını talep etti.
Yakaladıkları uyumla bu sezona damga vuran ikili Galatasaray'ın savunmasına adeta duvar ördü.
Nelsson bu sezon 33 maça çıkarken Abdülkerim ise 31 maçta sarı kırmızılı formayı giydi.
Buruk'un kalmasını istediği bir diğer isim ise Lucas Torreira.
Sezon başında Arsenal'den transfer edilen 27 yaşındaki oyuncu, Galatasaray orta sahasının parlayan yıldızı haline geldi.
İtalya'dan birçok kulübü peşinde takan Torreira'nın yeni sözleşme ve iyileştirilmiş şartlarla bir sezon daha kalması sağlanacak.
Transfermarkt'a göre Torreira'nın güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.
27 yaşındaki orta saha oyuncusu gösterdiği özverili performansla taraftarın sevgilisi haline geldi.
Torreira, 32 maçta Galatasaray formasını giydi.