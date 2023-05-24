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GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk yönetime 3 ismi işaret etti! "Kesinlikle kalmalılar"

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi hazırlıkları başladı. Gelecek sezonun planlamasını yapan sarı kırmızılılar takımda kalacak isimleri netleştirdi. Okan Buruk ile toplantı yapan yönetim hocanın işaret ettiği isimlerle masaya oturmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2023 Çarşamba 09:06
GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk yönetime 3 ismi işaret etti! "Kesinlikle kalmalılar"

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray evinde Sivasspor ile karşı karşıya geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk yönetime 3 ismi işaret etti! "Kesinlikle kalmalılar"

Sarı kırmızılılar şampiyonluk yarışında önemli bir virajı daha geride bıraktı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk yönetime 3 ismi işaret etti! "Kesinlikle kalmalılar"

Icardi'nin golleriyle rakibini 2-0 mağlup eden Aslan, şampiyonluğa 90 dakika uzaklıkta.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk yönetime 3 ismi işaret etti! "Kesinlikle kalmalılar"

Aslan, 36. haftada Ankaragücü'ne konuk olacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk yönetime 3 ismi işaret etti! "Kesinlikle kalmalılar"

Galatasaray, galip gelmesi durumunda rakiplerine bakmaksızın 23. şampiyonluğunu göğüsleyecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk yönetime 3 ismi işaret etti! "Kesinlikle kalmalılar"

Şampiyonluğa konstre olan Galatasaray'da yönetim harekete geçti.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk yönetime 3 ismi işaret etti! "Kesinlikle kalmalılar"

Teknik direktör Okan Buruk'la bir toplantı gerçekleştiren yönetim, gelecek sezon için yol planı hazırladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk yönetime 3 ismi işaret etti! "Kesinlikle kalmalılar"

Kadrodaki isimlere gelen teklifleri değerlendiren yönetim 3 isimle masaya oturmaya hazırlanıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk yönetime 3 ismi işaret etti! "Kesinlikle kalmalılar"

Bu plana göre Buruk, bazı oyuncuların yeni sezonda takımda tutulmasını istedi.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk yönetime 3 ismi işaret etti! "Kesinlikle kalmalılar"

Tecrübeli çalıştırıcı, öncelikle stoper bölgesinde Nelsson-Abdülkerim ikilisinin bozulmamasını talep etti.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk yönetime 3 ismi işaret etti! "Kesinlikle kalmalılar"

Yakaladıkları uyumla bu sezona damga vuran ikili Galatasaray'ın savunmasına adeta duvar ördü.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk yönetime 3 ismi işaret etti! "Kesinlikle kalmalılar"

Nelsson bu sezon 33 maça çıkarken Abdülkerim ise 31 maçta sarı kırmızılı formayı giydi.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk yönetime 3 ismi işaret etti! "Kesinlikle kalmalılar"

Buruk'un kalmasını istediği bir diğer isim ise Lucas Torreira.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk yönetime 3 ismi işaret etti! "Kesinlikle kalmalılar"

Sezon başında Arsenal'den transfer edilen 27 yaşındaki oyuncu, Galatasaray orta sahasının parlayan yıldızı haline geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk yönetime 3 ismi işaret etti! "Kesinlikle kalmalılar"

İtalya'dan birçok kulübü peşinde takan Torreira'nın yeni sözleşme ve iyileştirilmiş şartlarla bir sezon daha kalması sağlanacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk yönetime 3 ismi işaret etti! "Kesinlikle kalmalılar"

Transfermarkt'a göre Torreira'nın güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk yönetime 3 ismi işaret etti! "Kesinlikle kalmalılar"

27 yaşındaki orta saha oyuncusu gösterdiği özverili performansla taraftarın sevgilisi haline geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk yönetime 3 ismi işaret etti! "Kesinlikle kalmalılar"

Torreira, 32 maçta Galatasaray formasını giydi.

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