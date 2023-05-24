GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'dan geleceğe yatırım! 17'lik forvet için ilk temas kuruldu

Türkiye Futbol Federasyonu, 8+3 kuralının yeni sezonda da devam edeceğini açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu, 8+3 kuralının yeni sezonda da devam edeceğini açıkladı.
Bu gelişme üzerine Galatasaray'ın transferdeki rotası da belli oldu.
Cimbom, yerli oyuncu transferine ağırlık verdi.
Sarı-kırmızılı kulüp, Avrupa'daki genç gurbetçileri mercek altına aldı.
Sabah'ın haberine göre Aslan, Nürnberg'den Can Uzun'u listesine aldı.
Galatasaray, 2005 doğumlu forvet için sezon sonunda girişimde bulunmaya hazırlanıyor.
Can Uzun, 17 yaşında olmasına rağmen Nürnberg U19 Takımı'nda boy gösteriyor.
Genç yıldız adayı, bu sezon 21 gol, 6 asistlik bir performans sergiledi.
Can, bu performansıyla Türkiye U18 Milli Takımı'na da çağrıldı.
Can Uzun'un kulübü Nürnberg'le 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
Geleceğin yıldızı gözüyle bakılan gurbetçi oyuncuyla Galatasaray dışında birçok takım ilgileniyor.
Ayrıca sarı-kırmızılılar, Almanya'da temaslarını sıklaştırdı.
Bayern Münih ikinci takımında oynayan sol açık Yusuf Kabadayı da listede.
19 yaşındaki futbolcu her iki kanatta da oynayabiliyor.
Yusuf Kabadayı bu sezon 23 maçta 10 gol, 1 asistle oynadı.