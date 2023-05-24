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GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'dan geleceğe yatırım! 17'lik forvet için ilk temas kuruldu

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Türkiye Futbol Federasyonu'nun gelecek yıl 8+3 kuralının devam edeceğini açıklaması üzerine Galatasaray yönetimi transferde Türk asıllı oyunculara yöneldi. Cimbom, Nürnberg'in U19 takımında oynayan gurbetçi futbolcuyla ilk temasları kurdu. (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2023 Çarşamba 06:50
GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'dan geleceğe yatırım! 17'lik forvet için ilk temas kuruldu

Türkiye Futbol Federasyonu, 8+3 kuralının yeni sezonda da devam edeceğini açıkladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'dan geleceğe yatırım! 17'lik forvet için ilk temas kuruldu

Bu gelişme üzerine Galatasaray'ın transferdeki rotası da belli oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'dan geleceğe yatırım! 17'lik forvet için ilk temas kuruldu

Cimbom, yerli oyuncu transferine ağırlık verdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'dan geleceğe yatırım! 17'lik forvet için ilk temas kuruldu

Sarı-kırmızılı kulüp, Avrupa'daki genç gurbetçileri mercek altına aldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'dan geleceğe yatırım! 17'lik forvet için ilk temas kuruldu

Sabah'ın haberine göre Aslan, Nürnberg'den Can Uzun'u listesine aldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'dan geleceğe yatırım! 17'lik forvet için ilk temas kuruldu

Galatasaray, 2005 doğumlu forvet için sezon sonunda girişimde bulunmaya hazırlanıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'dan geleceğe yatırım! 17'lik forvet için ilk temas kuruldu

Can Uzun, 17 yaşında olmasına rağmen Nürnberg U19 Takımı'nda boy gösteriyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'dan geleceğe yatırım! 17'lik forvet için ilk temas kuruldu

Genç yıldız adayı, bu sezon 21 gol, 6 asistlik bir performans sergiledi.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'dan geleceğe yatırım! 17'lik forvet için ilk temas kuruldu

Can, bu performansıyla Türkiye U18 Milli Takımı'na da çağrıldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'dan geleceğe yatırım! 17'lik forvet için ilk temas kuruldu

Can Uzun'un kulübü Nürnberg'le 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'dan geleceğe yatırım! 17'lik forvet için ilk temas kuruldu

Geleceğin yıldızı gözüyle bakılan gurbetçi oyuncuyla Galatasaray dışında birçok takım ilgileniyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'dan geleceğe yatırım! 17'lik forvet için ilk temas kuruldu

Ayrıca sarı-kırmızılılar, Almanya'da temaslarını sıklaştırdı.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'dan geleceğe yatırım! 17'lik forvet için ilk temas kuruldu

Bayern Münih ikinci takımında oynayan sol açık Yusuf Kabadayı da listede.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'dan geleceğe yatırım! 17'lik forvet için ilk temas kuruldu

19 yaşındaki futbolcu her iki kanatta da oynayabiliyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'dan geleceğe yatırım! 17'lik forvet için ilk temas kuruldu

Yusuf Kabadayı bu sezon 23 maçta 10 gol, 1 asistle oynadı.

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