Mayıslar Cimbom'un

Süper Lig'de adım adım şampiyonluğa ilerleyen G.Saray, mayıs ayında fırtına gibi esiyor. Her sezon "Mayıslar bizimdir" sloganını benimseyen sarı-kırmızılı takım, bu ay çıktığı hiçbir karşılaşmada puan kaybetmedi. Başakşehir, İstanbulspor ve Sivasspor'la karşılaşan Aslan, 3 maçtan da galibiyetle ayrıldı. Bu mücadelelerde 5 gol kaydetti. Sarı-kırmızılı takım, hiçbirisinde ağlarında gol görmedi. G.Saray'ın mayıs ayında çıkacağı tek bir karşılaşma kaldı. Cimbom, A.Gücü maçını kazanması halinde yine bir mayıs ayında 23. şampiyonluğunu ilan edecek.