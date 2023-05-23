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Mayıslar Cimbom'un

Mayıs ayında 3'te 3 yapan Cimbom'un önünde tek engel kaldı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2023 Salı 06:50
Mayıslar Cimbom'un

Süper Lig'de adım adım şampiyonluğa ilerleyen G.Saray, mayıs ayında fırtına gibi esiyor. Her sezon "Mayıslar bizimdir" sloganını benimseyen sarı-kırmızılı takım, bu ay çıktığı hiçbir karşılaşmada puan kaybetmedi. Başakşehir, İstanbulspor ve Sivasspor'la karşılaşan Aslan, 3 maçtan da galibiyetle ayrıldı. Bu mücadelelerde 5 gol kaydetti. Sarı-kırmızılı takım, hiçbirisinde ağlarında gol görmedi. G.Saray'ın mayıs ayında çıkacağı tek bir karşılaşma kaldı. Cimbom, A.Gücü maçını kazanması halinde yine bir mayıs ayında 23. şampiyonluğunu ilan edecek.

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