Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'ye övgü dolu sözler! "Golcülüğün heykel tasarımı"

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray deplasmanda Ankaragücü'ne konuk olacak. Sarı kırmızılılar maçtan galip gelmesi durumunda 23. şampiyonluğuna imza atacak. Fotomaç Gazetesi yazarı Hakkı Yalçın, sarı kırmızılıların yıldızı Mauro Icardi'ye övgü dolu sözler söyledi.
Doğrular ve yanlışlar!
Her takımın gerçeği de kendine, her teknik adamın doğrusu ve yanlışı da. Fenerbahçe'nin uzak durduğu, Galatasaray'ın hayallerine bir adım daha yaklaştığı bir sezon finaline gidiyoruz. Jesus, lige harika başlangıç yaptı ama sonradan Fenerbahçe için "karşı güce" dönüştü. Savunma kurgusunu bile üretmekten aciz bir adamın sadece sızlandığını gördük.
Başkaldırması gereken maçlarda takımın yoluna taş koyanları gördük. Tekrar edildikçe güçlenen edepsizliğin sırtının sıvazlandığını gördük. Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu'nun ciddiyet ve sorumluluk duygusunu her futbolcuda görmedik. Elbette hala umut kırıntıları var ama kaybetme limitini aşan bir takımın sorgulaması yapılmadığı için bugünlere gelinmiştir. Yanlışlar doğrulanmadıkça bir takımın belini doğrultması için ancak mucizelere ihtiyaç vardır.