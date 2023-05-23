Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'ye övgü dolu sözler! "Golcülüğün heykel tasarımı"

Doğrular ve yanlışlar!

Her takımın gerçeği de kendine, her teknik adamın doğrusu ve yanlışı da. Fenerbahçe'nin uzak durduğu, Galatasaray'ın hayallerine bir adım daha yaklaştığı bir sezon finaline gidiyoruz. Jesus, lige harika başlangıç yaptı ama sonradan Fenerbahçe için "karşı güce" dönüştü. Savunma kurgusunu bile üretmekten aciz bir adamın sadece sızlandığını gördük.