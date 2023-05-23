Haberler Galatasaray Galatasaray'dan görülmemiş şampiyonluk primi! İşte o rakam

Galatasaray'dan görülmemiş şampiyonluk primi! İşte o rakam

Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray'da gözler Ankaragücü maçına çevrildi. Sarı-kırmızılılar, salı günü Başkent temsilcisiyle oynayacağı mücadeleden galip ayrılması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Cimbom'da salı günü için heyecanlı bekleyiş sürerken, yönetimin şampiyonluk için belirlediği prim ortaya çıktı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2023 Salı 12:57
Galatasaray'dan görülmemiş şampiyonluk primi! İşte o rakam

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray sahasında Sivasspor'u konuk etti.

Galatasaray'dan görülmemiş şampiyonluk primi! İşte o rakam

Sarı-kırmızılılar, rakibini 2-0 mağlup ederek şampiyonluk yolunda önemli bir adım attı.

Galatasaray'dan görülmemiş şampiyonluk primi! İşte o rakam

Aslan'a galibiyeti getiren golleri Arjantinli yıldız Mauro Icardi kaydetti.

Galatasaray'dan görülmemiş şampiyonluk primi! İşte o rakam

Cimbom bu sonuçla puanını 79'a yükselterek liderliğini sürdürdü.

Galatasaray'dan görülmemiş şampiyonluk primi! İşte o rakam

Süper Lig'de 2022-23 sezonunun tamamlanmasına sadece 3 hafta kalırken, ezeli rakibi Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın 5 puan önünde lider durumda bulunan Galatasaray'da artık tek hedef Ankaragücü'nü deplasmanda mağlup edip şampiyonluğa ulaşmak.

Galatasaray'dan görülmemiş şampiyonluk primi! İşte o rakam

Şu an 79 puanı bulunan ve son hafta oynamadan Hatayspor maçından da 3 puan daha hanesine yazdıracak olan sarı kırmızılılara artık mutlu son için sadece bir galibiyet yetiyor.

Galatasaray'dan görülmemiş şampiyonluk primi! İşte o rakam

Bu nedenle Galatasaray işi son maça yani seyircisi önünde çıkacağı Fenerbahçe derbisine bırakmadan mutlu sonu garantilemeyi hedefliyor.

Galatasaray'dan görülmemiş şampiyonluk primi! İşte o rakam

30 Mayıs Salı günü Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak olan Cimbom'un 1 numaralı hedefi başkentte kazanıp Fenerbahçe maçına şampiyon olarak çıkmak.

Galatasaray'dan görülmemiş şampiyonluk primi! İşte o rakam

Hürriyet'in haberine göre; derbi öncesinde Galatasaray'ın 23. şampiyonluğunu ilan etmesini arzulayan yönetim de takımın motivasyonuna artırmak için önemli bir hamle yapma kararı aldı.

Galatasaray'dan görülmemiş şampiyonluk primi! İşte o rakam

Beşiktaş mağlubiyeti sonrasında Galatasaray takımına özel bir prim jestinde bulunan yönetim dördüncü yani son virajı da galibiyetle dönmesi halinde takıma yine doping yapacak.

Galatasaray'dan görülmemiş şampiyonluk primi! İşte o rakam

Sarı kırmızılı yönetim, Beşiktaş derbisinin ardından, kalan 5 haftada oynanacak maçlar için 10'ar milyon TL prim belirlerken üst üste 3 galibiyet alan Galatasaray takımının prim havuzunda 30 milyon TL birikmiş durumda.

Galatasaray'dan görülmemiş şampiyonluk primi! İşte o rakam

Ankaragücü deplasmanında da sarı kırmızılılar kazanırsa bu rakam 40 milyon TL'ye çıkacak.

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