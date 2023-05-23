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Galatasaray'da yaprak dökümü! 5 isimle yollar ayrılıyor

Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk için geri sayıma geçen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Ligin 36. haftasında deplasmanda oynayacağı Ankaragücü maçını kazanması halinde 23. şampiyonluğunu elde edecek olan sarı-kırmızılılar, sezonun sona ermesinin ardından 5 futbolcusuyla vedalaşacak. İşte o isimler... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2023 Salı 15:52
Galatasaray'da yaprak dökümü! 5 isimle yollar ayrılıyor

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon büyük bir hayal kırıklığı yaratan Galatasaray, yeni sezona yenilenmiş bir şekilde başladı.

Galatasaray'da yaprak dökümü! 5 isimle yollar ayrılıyor

Yönetim ve teknik heyetin değişimiyle birlikte ilk 11'ine de önemli transferler yapan Galatasaray, sezonu şampiyon tamamlamaya çok yakın.

Galatasaray'da yaprak dökümü! 5 isimle yollar ayrılıyor

Lige inişli çıkışlı başlasa da daha sonra yakaladığı forma ile birlikte son 2 haftaya lider giren Aslan, Ankaragücü'nü de mağlup etmesi halinde şampiyon olacak.

Galatasaray'da yaprak dökümü! 5 isimle yollar ayrılıyor

Spor Toto Süper Lig'de artık şampiyonluk için gün sayan sarı-kırmızılılar, gelecek sezonu da tasarlamaya başladı.

Galatasaray'da yaprak dökümü! 5 isimle yollar ayrılıyor

Sarı-kırmızılılar 2023-24 sezonunun transfer çalışmalarına başlamış durumda.

Galatasaray'da yaprak dökümü! 5 isimle yollar ayrılıyor

Galatasaray'da takıma yapılacak takviyeler kadar yolların ayrılacağı futbolcular üzerinde de duruluyor.

Galatasaray'da yaprak dökümü! 5 isimle yollar ayrılıyor

NELSSON SATILIYOR

Milliyet'in haberine göre; sezon başında ve ocak ayında transferi direkten dönen Victor Nelsson'un sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılacağı belirtildi.

Galatasaray'da yaprak dökümü! 5 isimle yollar ayrılıyor

Galatasaray, özellikle bu sezon performansını artıran başarılı stoper için 25 milyon Euro'da ısrarcı.

Galatasaray'da yaprak dökümü! 5 isimle yollar ayrılıyor

MATA FUTBOLU BIRAKIYOR

Sarı-kırmızılı ekibin sezon sonunda Juan Mata'yla da vedalaşacağı belirtildi.

Galatasaray'da yaprak dökümü! 5 isimle yollar ayrılıyor

Deneyimli oyuncunun futbolu bırakacağı aktarıldı.

Galatasaray'da yaprak dökümü! 5 isimle yollar ayrılıyor

ZANIOLO MILAN YOLCUSU

Sezonun tamamlanmasıyla birlikte Galatasaray'dan ayrılacak bir diğer ismin de Nicolo Zaniolo olduğu belirtildi.

Galatasaray'da yaprak dökümü! 5 isimle yollar ayrılıyor

Zaniolo'nun Milan'ın yolunu tutabileceği ve transfer sürecinde de bu pazarlıkların yapıldığı dile getirildi.

Galatasaray'da yaprak dökümü! 5 isimle yollar ayrılıyor

ADEKUGBE İLE DEVAM EDİLMEYECEK

Galatasaray'ın teşekkür edeceği diğer futbolcu ise Hatayspor'dan transfer edilen Sam Adekugbe.

Galatasaray'da yaprak dökümü! 5 isimle yollar ayrılıyor

Sarı-kırmızılılar oyuncuyu deprem felaketi sonrası ligden çekilen Hatayspor'dan kadrosuna katmıştı.

Galatasaray'da yaprak dökümü! 5 isimle yollar ayrılıyor

YUSUF DEMİR KİRALANACAK

Öte yandan haberde Yusuf Demir'in de yeni sezon planları arasında olmadığı ve oyuncunun kiralık olarak gönderileceği kaydedildi.

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