Galatasaray'da yaprak dökümü! 5 isimle yollar ayrılıyor

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon büyük bir hayal kırıklığı yaratan Galatasaray, yeni sezona yenilenmiş bir şekilde başladı.
Süper Lig'de geçtiğimiz sezon büyük bir hayal kırıklığı yaratan Galatasaray, yeni sezona yenilenmiş bir şekilde başladı.
Yönetim ve teknik heyetin değişimiyle birlikte ilk 11'ine de önemli transferler yapan Galatasaray, sezonu şampiyon tamamlamaya çok yakın.
Lige inişli çıkışlı başlasa da daha sonra yakaladığı forma ile birlikte son 2 haftaya lider giren Aslan, Ankaragücü'nü de mağlup etmesi halinde şampiyon olacak.
Spor Toto Süper Lig'de artık şampiyonluk için gün sayan sarı-kırmızılılar, gelecek sezonu da tasarlamaya başladı.
Sarı-kırmızılılar 2023-24 sezonunun transfer çalışmalarına başlamış durumda.
Galatasaray'da takıma yapılacak takviyeler kadar yolların ayrılacağı futbolcular üzerinde de duruluyor.
NELSSON SATILIYOR
Milliyet'in haberine göre; sezon başında ve ocak ayında transferi direkten dönen Victor Nelsson'un sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılacağı belirtildi.
Galatasaray, özellikle bu sezon performansını artıran başarılı stoper için 25 milyon Euro'da ısrarcı.
MATA FUTBOLU BIRAKIYOR
Sarı-kırmızılı ekibin sezon sonunda Juan Mata'yla da vedalaşacağı belirtildi.
Deneyimli oyuncunun futbolu bırakacağı aktarıldı.
ZANIOLO MILAN YOLCUSU
Sezonun tamamlanmasıyla birlikte Galatasaray'dan ayrılacak bir diğer ismin de Nicolo Zaniolo olduğu belirtildi.
Zaniolo'nun Milan'ın yolunu tutabileceği ve transfer sürecinde de bu pazarlıkların yapıldığı dile getirildi.
ADEKUGBE İLE DEVAM EDİLMEYECEK
Galatasaray'ın teşekkür edeceği diğer futbolcu ise Hatayspor'dan transfer edilen Sam Adekugbe.
Sarı-kırmızılılar oyuncuyu deprem felaketi sonrası ligden çekilen Hatayspor'dan kadrosuna katmıştı.
YUSUF DEMİR KİRALANACAK
Öte yandan haberde Yusuf Demir'in de yeni sezon planları arasında olmadığı ve oyuncunun kiralık olarak gönderileceği kaydedildi.