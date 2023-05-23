Haberler Galatasaray Cimbom'dan Londra harekatı! Erden Timur 3 isim için görüşecek

Cimbom'dan Londra harekatı! Erden Timur 3 isim için görüşecek

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa çok yaklaşan Galatasaray, bir yandan transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Sarı-kırmızılılarda transfer operasyonunu yürüten yönetici Erden Timur bugün İngiltere'ye gidecek. Timur, Chelsea'nin üç yıldızı için kulüp yetkilileriyle masaya oturacak. İşte detaylar… (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2023 Salı 06:50
Cimbom'dan Londra harekatı! Erden Timur 3 isim için görüşecek

Spor Toto Süper Lig'de Sivasspor'u 2-0 mağlup eden Galatasaray, 23. şampiyonluğa adım adım koşuyor.

Cimbom'dan Londra harekatı! Erden Timur 3 isim için görüşecek

Sarı-kırmızılı kulüp, gelecek sezon Avrupa'da iddialı bir kadro kurmak için düğmeye bastı.

Cimbom'dan Londra harekatı! Erden Timur 3 isim için görüşecek

Cimbom, bu doğrultuda rotasını İngiltere'ye çevirdi.

Cimbom'dan Londra harekatı! Erden Timur 3 isim için görüşecek

Transfer sürecini yöneten Galatasaray Sportif A.Ş Başkan Vekili Erden Timur'un Londra'da Chelsea ile görüşme yapacağı ortaya çıktı.

Cimbom'dan Londra harekatı! Erden Timur 3 isim için görüşecek

Takvim'in haberine göre Galatasaray, Chelsea'de forma giyen 3 yıldızla ilgileniyor.

Cimbom'dan Londra harekatı! Erden Timur 3 isim için görüşecek

Bu isimlerden birisi 30 yaşındaki Hakim Ziyech…

Cimbom'dan Londra harekatı! Erden Timur 3 isim için görüşecek

Sağ kanat ve 10 numara pozisyonlarında oynayabilen Faslı futbolcu bu sezon 23 maçta 2 asist yaptı.

Cimbom'dan Londra harekatı! Erden Timur 3 isim için görüşecek

Ziyech'in Chelsea ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Cimbom'dan Londra harekatı! Erden Timur 3 isim için görüşecek

Timur'un pazarlık yapacağı ikinci isim Christian Pulusic…

Cimbom'dan Londra harekatı! Erden Timur 3 isim için görüşecek

Chelsea ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan ABD'li futbolcu bu sezon 28 maçta 1 gol, 2 asistle oynadı.

Cimbom'dan Londra harekatı! Erden Timur 3 isim için görüşecek

Aslan'ın listesindeki üçüncü isim ise David Fofana…

Cimbom'dan Londra harekatı! Erden Timur 3 isim için görüşecek

21 yaşındaki Fofana iki kanatta ve forvette görev yapabiliyor.

Cimbom'dan Londra harekatı! Erden Timur 3 isim için görüşecek

Fofana, Premier Lig'de sadece 2 maçta oynadı ve 61 dakika süre alabildi.

Cimbom'dan Londra harekatı! Erden Timur 3 isim için görüşecek

Genç futbolcunun İngiliz deviyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Cimbom'dan Londra harekatı! Erden Timur 3 isim için görüşecek

Erden Timur'un transfer planında söz konusu oyuncuların kiralanması da bulunuyor.

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