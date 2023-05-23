Cimbom'dan Londra harekatı! Erden Timur 3 isim için görüşecek

Spor Toto Süper Lig'de Sivasspor'u 2-0 mağlup eden Galatasaray, 23. şampiyonluğa adım adım koşuyor.
Spor Toto Süper Lig'de Sivasspor'u 2-0 mağlup eden Galatasaray, 23. şampiyonluğa adım adım koşuyor.
Sarı-kırmızılı kulüp, gelecek sezon Avrupa'da iddialı bir kadro kurmak için düğmeye bastı.
Cimbom, bu doğrultuda rotasını İngiltere'ye çevirdi.
Transfer sürecini yöneten Galatasaray Sportif A.Ş Başkan Vekili Erden Timur'un Londra'da Chelsea ile görüşme yapacağı ortaya çıktı.
Takvim'in haberine göre Galatasaray, Chelsea'de forma giyen 3 yıldızla ilgileniyor.
Bu isimlerden birisi 30 yaşındaki Hakim Ziyech…
Sağ kanat ve 10 numara pozisyonlarında oynayabilen Faslı futbolcu bu sezon 23 maçta 2 asist yaptı.
Ziyech'in Chelsea ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Timur'un pazarlık yapacağı ikinci isim Christian Pulusic…
Chelsea ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan ABD'li futbolcu bu sezon 28 maçta 1 gol, 2 asistle oynadı.
Aslan'ın listesindeki üçüncü isim ise David Fofana…
21 yaşındaki Fofana iki kanatta ve forvette görev yapabiliyor.
Fofana, Premier Lig'de sadece 2 maçta oynadı ve 61 dakika süre alabildi.
Genç futbolcunun İngiliz deviyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Erden Timur'un transfer planında söz konusu oyuncuların kiralanması da bulunuyor.