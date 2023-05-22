Sahanın her yerinde o var!

Orta sahanın dinamosu Lucas Torreira, son haftalarda performansının zirvesine ulaştı. Oliveira ve Mertens’in formunun düşüşe geçtiği son maçlarda inanılmaz istatistiklere imza attı. Gol yemeden kazanılan Başakşehir, İstanbulspor ve Sivasspor maçlarında 41 ikili mücadelenin 34’ünü kazanarak takımını sırtladı. Oyun kurulumuna da katkı sağlayan Torreira, sezon genelinde 218 sahipsiz top kazanarak Süper Lig’de istatistikleri alt üst etti.
Orta sahanın dinamosu Lucas Torreira, son haftalarda performansının zirvesine ulaştı. Oliveira ve Mertens'in formunun düşüşe geçtiği son maçlarda inanılmaz istatistiklere imza attı. Gol yemeden kazanılan Başakşehir, İstanbulspor ve Sivasspor maçlarında 41 ikili mücadelenin 34'ünü kazanarak takımını sırtladı. Oyun kurulumuna da katkı sağlayan Torreira, sezon genelinde 218 sahipsiz top kazanarak Süper Lig'de istatistikleri alt üst etti.