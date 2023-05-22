Sadece 6 şut geldi!

Üç maçta aldığı üç galibiyetle şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj elde eden G.Saray, rakiplerine çok az sayıda pozisyon verdi. Bu karşılaşmalarda kaleye toplam sadece 6 şut isabet etti. Rakiplerin gol beklentisi de (xGA) dikkat çekti. Başakşehir 0.17, İstanbulspor 0.28 ve Sivasspor’un 0.11 rakamları Galatasaray'ın savunma gücünü gösterdi.
Üç maçta aldığı üç galibiyetle şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj elde eden G.Saray, rakiplerine çok az sayıda pozisyon verdi. Bu karşılaşmalarda kaleye toplam sadece 6 şut isabet etti. Rakiplerin gol beklentisi de (xGA) dikkat çekti. Başakşehir 0.17, İstanbulspor 0.28 ve Sivasspor'un 0.11 rakamları Galatasaray'ın savunma gücünü gösterdi.