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Muhteşem ikili duvar ördü!

Abdülkerim ve Nelsson performansıyla geçit vermiyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2023 Pazartesi 06:50
Muhteşem ikili duvar ördü!
Galatasaray'ın savunma ikilisi Abdülkerim ve Nelsson, sezonun anahtarlarından oldu. Defansif olarak da ligin zirvesine çıkan Aslan'ın iki yıldızı adeta geçit vermiyor. Rakip hücumculara duvar ören ikili son üç maçın gol yemeden kazanılmasında önemli rol oynadı. Hava toplarında rakiplerin üzerine kabus gibi çöken muhteşem ikili, ikili mücadelelerde de asla pes etmiyor. Sivasspor karşısında 6 hava topu kazanan Abdülkerim ve Nelsson ikilisi, savunmada rakiplere korkulu rüya oldu. Takımın bel kemiği olan yıldızlar bu sezon hücumda ise 3 gol ve 3 asistle skora katkı sağladı.
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