Kerem resitali sürüyor

Galatasaray'ın 13’üncü sırada bitirdiği geçen sezon 52 maçta 13 gol ve 13 asistle oynayan Kerem Aktürkoğlu, bu sezon zirveye çıkan takımda da şov yapıyor. 36 karşılaşma da 10 gol, 10 asistle çift haneleri bulan 24 yaşındaki yıldız resitaline devam ediyor.
Galatasaray'ın 13'üncü sırada bitirdiği geçen sezon 52 maçta 13 gol ve 13 asistle oynayan Kerem Aktürkoğlu, bu sezon zirveye çıkan takımda da şov yapıyor. 36 karşılaşma da 10 gol, 10 asistle çift haneleri bulan 24 yaşındaki yıldız resitaline devam ediyor.