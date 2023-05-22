İki gün izin verildi

Ankaragücü'nü yenmesi halinde 23. şampiyonluğunu ilan edecek Galatasaray'da oyunculara iki gün izin verildi. Yarın akşam Florya’da top lanacak sarı-kırmızılı takım, A.Gücü karşılaşmasının hazırlıklarına başlayacak. Aslan’da şampiyonluk maçı öncesinde cezalı Nicolo Zaniolo dışında eksik oyuncu bulunmuyor
Ankaragücü'nü yenmesi halinde 23. şampiyonluğunu ilan edecek Galatasaray'da oyunculara iki gün izin verildi. Yarın akşam Florya'da top lanacak sarı-kırmızılı takım, A.Gücü karşılaşmasının hazırlıklarına başlayacak. Aslan'da şampiyonluk maçı öncesinde cezalı Nicolo Zaniolo dışında eksik oyuncu bulunmuyor