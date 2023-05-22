Icardi'den Jesus'a cevap

Sarı-kırmızılı takımda sezonun tartışmasız yıldızı olan Mauro İcardi, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı. Arjantinli oyuncu, F.Bahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un, "Bu ligin sportif anlamda saha içerisinde gerçekliği yok. Maçların sahada kazanılması gerekiyor, masada değil" ifadelerine cevap niteliğinde bir paylaşım yaptı.

TANGOCU F.BAHÇE'NİN HOCASINA GÖNDERMEDE BULUNDU

İnstagram hesabından yayınladığı gönderiye, "Maçların sahada oynanarak kazanıldığı söylenmiş. Dün bizi ekranları başında izleyenlere bunu göstermiş olduk. Umarım bizim taraftarlarımız kadar keyif almışsınızdır" notunu düştü. Sarı-kırmızılı taraftarlar, beğeni yağmuruna tuttu. Öte yandan Sivasspor karşısında da 2 gol atan İcardi'nin geleceğiyle ilgili görüşmeler sürüyor. İstanbul'da mutlu olduğunu belirten 30 yaşındaki forvetin kulübü PSG ile müzakereler son aşamada. Taraftarın sevgilisi olan Tangocu, 19 gol ve 7 asistle Süper Lig'e damga vurdu.