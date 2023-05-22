Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Nelsson'a çifte kanca! 2 Ada ekibi yakın takipte

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Nelsson'a çifte kanca! 2 Ada ekibi yakın takipte

Süper Lig devlerinden Galatasaray sezonu şampiyon tamamlamaya çok yakın. Cimbom'da bir yandan ise gelecek sezon takımdan gidecek oyuncular büyük merak konusu haline geldi. Sarı kırmızılılarda bu sezon sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Nelsson için ise İngilizler devreye girdi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2023 Pazartesi 06:50
GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Nelsson'a çifte kanca! 2 Ada ekibi yakın takipte

Spor Toto Süper Lig'de topladığı 79 puanla şampiyonluk yolunda çok önemli bir adım atan Galatasaray'da forma giyen futbolculara Avrupa kulüpleri ilgi göstermeye devam ediyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Nelsson'a çifte kanca! 2 Ada ekibi yakın takipte

Sarı-Kırmızılı takımda teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçilmezlerinden birisi Victor Nelsson.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Nelsson'a çifte kanca! 2 Ada ekibi yakın takipte

Yıldız oyuncu transferde İngiliz kulüplerinin radarına girdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Nelsson'a çifte kanca! 2 Ada ekibi yakın takipte

ADA'DAN İKİ KULÜP TALİP OLDU

Takvim'in haberine göre 24 yaşındaki Danimarkalı stopere İngiltere'den Burnley ile Brighton kulüpleri yakından ilgi gösteriyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Nelsson'a çifte kanca! 2 Ada ekibi yakın takipte

İki kulüp Nelsson'un bazı maçlarını da izledi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Nelsson'a çifte kanca! 2 Ada ekibi yakın takipte

İngilizler sezon sonunda Cimbom'un kapısını çalmak için hazırlandığı ortaya çıktı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Nelsson'a çifte kanca! 2 Ada ekibi yakın takipte

Nelsson'un, Galatasaray ile sözleşmesi 30 Haziran 2026'ya kadar devam ediyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Nelsson'a çifte kanca! 2 Ada ekibi yakın takipte

Sarı-Kırmızılı futbolcunun geleceğiyle ilgili son karar sezon sonu itibarıyla verilecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Nelsson'a çifte kanca! 2 Ada ekibi yakın takipte

CAZİP BİR TEKLİF BEKLENİYOR

Teknik direktör Okan Buruk ile yönetim arasında yapılacak toplantıda Victor Nelsson'un da geleceği şekillenecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Nelsson'a çifte kanca! 2 Ada ekibi yakın takipte

Buruk'un, Nelsson'un ilk etapta kalmasını isteyecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Nelsson'a çifte kanca! 2 Ada ekibi yakın takipte

Ancak gelecek cazip bir teklife de onay vereceği belirtildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Nelsson'a çifte kanca! 2 Ada ekibi yakın takipte

Nelsson bu sezon Galatasaray'da 32 maçta 1 gol attı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Nelsson'a çifte kanca! 2 Ada ekibi yakın takipte

Nelsson'un satışı halinde yönetimin, 20 milyon euro bedelin üzerinde bir gelir hedeflediği öğrenildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Nelsson'a çifte kanca! 2 Ada ekibi yakın takipte

Nelsson'un tek taraflı serbest kalma bedeli ise 25 milyon euro olarak belirlenmişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Nelsson'a çifte kanca! 2 Ada ekibi yakın takipte

24 yaşındaki oyuncunun bonservis değeri ise 16.5 milyon euro olarak biliniyor.

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