GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Nelsson'a çifte kanca! 2 Ada ekibi yakın takipte

Spor Toto Süper Lig'de topladığı 79 puanla şampiyonluk yolunda çok önemli bir adım atan Galatasaray'da forma giyen futbolculara Avrupa kulüpleri ilgi göstermeye devam ediyor.
Spor Toto Süper Lig'de topladığı 79 puanla şampiyonluk yolunda çok önemli bir adım atan Galatasaray'da forma giyen futbolculara Avrupa kulüpleri ilgi göstermeye devam ediyor.
Sarı-Kırmızılı takımda teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçilmezlerinden birisi Victor Nelsson.
Yıldız oyuncu transferde İngiliz kulüplerinin radarına girdi.
ADA'DAN İKİ KULÜP TALİP OLDU
Takvim'in haberine göre 24 yaşındaki Danimarkalı stopere İngiltere'den Burnley ile Brighton kulüpleri yakından ilgi gösteriyor.
İki kulüp Nelsson'un bazı maçlarını da izledi.
İngilizler sezon sonunda Cimbom'un kapısını çalmak için hazırlandığı ortaya çıktı.
Nelsson'un, Galatasaray ile sözleşmesi 30 Haziran 2026'ya kadar devam ediyor.
Sarı-Kırmızılı futbolcunun geleceğiyle ilgili son karar sezon sonu itibarıyla verilecek.
CAZİP BİR TEKLİF BEKLENİYOR
Teknik direktör Okan Buruk ile yönetim arasında yapılacak toplantıda Victor Nelsson'un da geleceği şekillenecek.
Buruk'un, Nelsson'un ilk etapta kalmasını isteyecek.
Ancak gelecek cazip bir teklife de onay vereceği belirtildi.
Nelsson bu sezon Galatasaray'da 32 maçta 1 gol attı.
Nelsson'un satışı halinde yönetimin, 20 milyon euro bedelin üzerinde bir gelir hedeflediği öğrenildi.
Nelsson'un tek taraflı serbest kalma bedeli ise 25 milyon euro olarak belirlenmişti.
24 yaşındaki oyuncunun bonservis değeri ise 16.5 milyon euro olarak biliniyor.