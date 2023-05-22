GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk Dries Mertens'le özel görüştü!

Süper Lig'de Galatasaray, son olarak sahasında ağırladığı Sivasspor'u 2-0 mağlup ederek şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.
Süper Lig'de Galatasaray, son olarak sahasında ağırladığı Sivasspor'u 2-0 mağlup ederek şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.
Sarı-kırmızılılarda Belçikalı yıldız Dries Mertens'in düşük kondisyonu dikkat çekerken tecrübeli isimle ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
Okan Buruk, 90 dakikayı tamamlamakta zorlanan 35 yaşındaki oyuncuyla özel görüştü.
Kendisinden daha iyi bir performans beklediğini belirten Buruk, güvenini dile getirdi.
Öte yandan Galatasaray gelecek yıl Mertens'le rotasyona girecek bir 10 numara arayışını sürdürüyor.
Mata'yla yolları ayıracak Aslan, bölgeyi yeni isimle tamamlayacak.
Bu sezon Galatasaray formasıyla toplamda 31 karşılaşmada görev alan Mertens, 7 gol atarken 4 de asist yaptı.
DRIES MERTENS KİMDİR?
6 Mayıs 1987 tarihinde Belçika'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Anderlecht altyapısında başladı ardından Gent altyapısına transfer oldu.
Sırasıyla AGOVV, Utrecht, PSV Eindhoven ve Napoli formaları giydi.
2013'ten 2022 yılına kadar İtalyan ekibinde oynayan Mertens, çıktığı 396 karşılaşmada 148 gol kaydetti ve 90 da asist yaptı. 36 yaşındaki deneyimli futbolcu, orta sahada forma giyiyor.
Belçika Milli Takımı ile 109 maça çıkan Mertens, rakip fileleri 21 kez sarstı.
1.69 cm boyundaki Belçikalı yıldızın güncel piyasa değeri ise 3.3 milyon euro...