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GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk Dries Mertens'le özel görüştü!

Son dakika Galatasaray haberleri... Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, takımın Belçikalı yıldızı Dries Mertens'le özel bir görüşme yaptı. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2023 Pazartesi 09:28
GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk Dries Mertens'le özel görüştü!

Süper Lig'de Galatasaray, son olarak sahasında ağırladığı Sivasspor'u 2-0 mağlup ederek şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk Dries Mertens'le özel görüştü!

Sarı-kırmızılılarda Belçikalı yıldız Dries Mertens'in düşük kondisyonu dikkat çekerken tecrübeli isimle ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk Dries Mertens'le özel görüştü!

Okan Buruk, 90 dakikayı tamamlamakta zorlanan 35 yaşındaki oyuncuyla özel görüştü.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk Dries Mertens'le özel görüştü!

Kendisinden daha iyi bir performans beklediğini belirten Buruk, güvenini dile getirdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk Dries Mertens'le özel görüştü!

Öte yandan Galatasaray gelecek yıl Mertens'le rotasyona girecek bir 10 numara arayışını sürdürüyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk Dries Mertens'le özel görüştü!

Mata'yla yolları ayıracak Aslan, bölgeyi yeni isimle tamamlayacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk Dries Mertens'le özel görüştü!

Bu sezon Galatasaray formasıyla toplamda 31 karşılaşmada görev alan Mertens, 7 gol atarken 4 de asist yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk Dries Mertens'le özel görüştü!

DRIES MERTENS KİMDİR?

6 Mayıs 1987 tarihinde Belçika'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Anderlecht altyapısında başladı ardından Gent altyapısına transfer oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk Dries Mertens'le özel görüştü!

Sırasıyla AGOVV, Utrecht, PSV Eindhoven ve Napoli formaları giydi.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk Dries Mertens'le özel görüştü!

2013'ten 2022 yılına kadar İtalyan ekibinde oynayan Mertens, çıktığı 396 karşılaşmada 148 gol kaydetti ve 90 da asist yaptı. 36 yaşındaki deneyimli futbolcu, orta sahada forma giyiyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk Dries Mertens'le özel görüştü!

Belçika Milli Takımı ile 109 maça çıkan Mertens, rakip fileleri 21 kez sarstı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk Dries Mertens'le özel görüştü!

1.69 cm boyundaki Belçikalı yıldızın güncel piyasa değeri ise 3.3 milyon euro...

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