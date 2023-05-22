GALATASARAY HABERLERİ - Nicolo Zaniolo için flaş iddia! İtalyanlar yazdı

Galatasaray, Süper Lig'de iddialı bir kadro kurmak için sezon başında önemli isimleri kadrosuna katmıştı.
Şampiyonluğa bir adım uzakta olan sarı-kırmızılılar, takıma devre arasında Nicolo Zaniolo takviyesi de yaptı.
Galatasaray, Süper Lig'de iddialı bir kadro kurmak için sezon başında önemli isimleri kadrosuna katmıştı.
Şampiyonluğa bir adım uzakta olan sarı-kırmızılılar, takıma devre arasında Nicolo Zaniolo takviyesi de yaptı.
fotomac.com.tr'den Tuğçe Erginkoç'un La Gazzetta dello Sport'tan derlediği habere göre Zaniolo, İtalya'ya dönmek için sabırsızlanıyor.
Bonservisi 30 milyon euro olan Zaniolo için kiralama teklifinin de göz ardı edilmeyeceği vurgulandı.
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23 yaşındaki kanat oyuncusunun, Milan teknik direktörü Stefano Pioli'nin aradığı tarzda bir isim olduğu belirtildi.
Bu sezon Galatasaray formasıyla 9 Süper Lig maçına çıkan Zaniolo, 3 gole imzasını attı.
Yıldız futbolcunun, sarı-kırmızılı takımla olan sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.
NICOLO ZANIOLO KİMDİR?
2 Temmuz 1999 tarihinde İtalya'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Genoa altyapısında başladı.
Sırasıyla Fiorentina, Entella, Inter ve Roma'da forma giydi.
Orta sahada 10 numara pozisyonunda ve kanatta forma giyebilen Zaniolo, ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor.
23 yaşındaki genç futbolcu, 1.90 cm boyunda. Yıldız ismin güncel piyasa değeri 28 milyon euro...
La Gazzetta dello Sport'ta yer alan Zaniolo haberi...