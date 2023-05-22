Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ - Nicolo Zaniolo için flaş iddia! İtalyanlar yazdı

GALATASARAY HABERLERİ - Nicolo Zaniolo için flaş iddia! İtalyanlar yazdı

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Galatasaray'ın sezon başında Roma'dan renklerine bağladığı Nicolo Zaniolo için İtalyan basınında flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2023 Pazartesi 14:04
TUĞÇE ERGİNKOÇ
GALATASARAY HABERLERİ - Nicolo Zaniolo için flaş iddia! İtalyanlar yazdı

Galatasaray, Süper Lig'de iddialı bir kadro kurmak için sezon başında önemli isimleri kadrosuna katmıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Nicolo Zaniolo için flaş iddia! İtalyanlar yazdı

Şampiyonluğa bir adım uzakta olan sarı-kırmızılılar, takıma devre arasında Nicolo Zaniolo takviyesi de yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ - Nicolo Zaniolo için flaş iddia! İtalyanlar yazdı

İtalyan ekibi Roma'dan transfer edilen Zaniolo, ülkesinin kulüplerini peşine takmayı başardı.

GALATASARAY HABERLERİ - Nicolo Zaniolo için flaş iddia! İtalyanlar yazdı

fotomac.com.tr'den Tuğçe Erginkoç'un La Gazzetta dello Sport'tan derlediği habere göre Zaniolo, İtalya'ya dönmek için sabırsızlanıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Nicolo Zaniolo için flaş iddia! İtalyanlar yazdı

Oyuncuyu ciddi olarak isteyen iki kulübün Milan ve Juventus olduğu ifade edildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Nicolo Zaniolo için flaş iddia! İtalyanlar yazdı

Bonservisi 30 milyon euro olan Zaniolo için kiralama teklifinin de göz ardı edilmeyeceği vurgulandı.

-

GALATASARAY HABERLERİ - Nicolo Zaniolo için flaş iddia! İtalyanlar yazdı

23 yaşındaki kanat oyuncusunun, Milan teknik direktörü Stefano Pioli'nin aradığı tarzda bir isim olduğu belirtildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Nicolo Zaniolo için flaş iddia! İtalyanlar yazdı

Bu sezon Galatasaray formasıyla 9 Süper Lig maçına çıkan Zaniolo, 3 gole imzasını attı.

GALATASARAY HABERLERİ - Nicolo Zaniolo için flaş iddia! İtalyanlar yazdı

Yıldız futbolcunun, sarı-kırmızılı takımla olan sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Nicolo Zaniolo için flaş iddia! İtalyanlar yazdı

Aslan, İtalyan futbolcu için Roma'ya 15 milyon euro artı bonuslar ödemeyi taahhüt etmişti.

GALATASARAY HABERLERİ - Nicolo Zaniolo için flaş iddia! İtalyanlar yazdı

NICOLO ZANIOLO KİMDİR?

2 Temmuz 1999 tarihinde İtalya'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Genoa altyapısında başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Nicolo Zaniolo için flaş iddia! İtalyanlar yazdı

Sırasıyla Fiorentina, Entella, Inter ve Roma'da forma giydi.

GALATASARAY HABERLERİ - Nicolo Zaniolo için flaş iddia! İtalyanlar yazdı

Orta sahada 10 numara pozisyonunda ve kanatta forma giyebilen Zaniolo, ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Nicolo Zaniolo için flaş iddia! İtalyanlar yazdı

23 yaşındaki genç futbolcu, 1.90 cm boyunda. Yıldız ismin güncel piyasa değeri 28 milyon euro...

GALATASARAY HABERLERİ - Nicolo Zaniolo için flaş iddia! İtalyanlar yazdı

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan Zaniolo haberi...

DİĞER
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Mauro Icardi'de son dakika gelişmesi! İtalyan ekibi vazgeçti...
Müge Anlı çocuklarıyla sırra kadem basan Sevgi Demirci olayında kan donduran detaya ulaştı! Yıkık evden çıkan kanlı lavabo ve ayakkabı...
F.Bahçe'den G.Saray'a dev çalım!
Menajeri İstanbul'a gelmişti! Crespo'da son durum...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray'dan flaş hamle! İsveçli yıldız...
G.Saray'ın Icardi teklifi belli oldu!
Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? (22 Mayıs)
| Uzman ve başöğretmenlik sınav başvuru tarihleri, şartları ve kılavuzu 2023
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan flaş hamle! İsveçli yıldız... G.Saray'dan flaş hamle! İsveçli yıldız... 15:12
Juventus'a şok! 11 puan silme cezası... Juventus'a şok! 11 puan silme cezası... 14:48
Toprak Razgatlıoğlu Yamaha'dan ayrılıyor! Toprak Razgatlıoğlu Yamaha'dan ayrılıyor! 14:43
Trabzonspor - F. Karagümrük maçı hangi kanalda? Trabzonspor - F. Karagümrük maçı hangi kanalda? 14:42
Ferrari'den Hamilton'a çılgın teklif! Ferrari'den Hamilton'a çılgın teklif! 14:30
Anadolu Efes'ten başantrenör açıklaması! Anadolu Efes'ten başantrenör açıklaması! 14:20
Daha Eski
Zaniolo için flaş iddia! İtalyanlar yazdı Zaniolo için flaş iddia! İtalyanlar yazdı 14:02
Valerien Ismael'den flaş Beşiktaş itirafı! Valerien Ismael'den flaş Beşiktaş itirafı! 13:25
Spor Toto 1. Lig'de play-off programı belli oldu Spor Toto 1. Lig'de play-off programı belli oldu 12:48
F.Bahçe forvet transferinde bombayı patlatıyor! F.Bahçe forvet transferinde bombayı patlatıyor! 12:44
Trabzonspor - F. Karagümrük maçı saat kaçta? Trabzonspor - F. Karagümrük maçı saat kaçta? 12:18
Trabzonspor-Karagümrük maçının VAR'ı belli oldu Trabzonspor-Karagümrük maçının VAR'ı belli oldu 12:16