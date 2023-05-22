Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ - Icardi'nin alternatifleri belli oldu! 9 numaraya 3 aday

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi'nin alternatifleri belli oldu! 9 numaraya 3 aday

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig'de adım adım şampiyonluğa giden Galatasaray'da, sezona damga vuran isim Mauro Icardi oldu. Arjantinli yıldızın bonservisini almak için çaba harcayacak olan sarı-kırmızılı yönetim, alternatifleri de belirledi. İşte adaylar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2023 Pazartesi 10:46
GALATASARAY HABERLERİ - Icardi'nin alternatifleri belli oldu! 9 numaraya 3 aday

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında sahasında ağırladığı Demir Grup Sivasspor'u 2-0 yenen Galatasaray, mutlu sona bir adım daha yaklaştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi'nin alternatifleri belli oldu! 9 numaraya 3 aday

Ligde bir sonraki karşılaşmasında Ankaragücü ile deplasmanda kozlarını paylaşacak olan sarı-kırmızılılar, 3 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi'nin alternatifleri belli oldu! 9 numaraya 3 aday

Galatasaray'ın bu sezonuna damga vuran isim Mauro Icardi oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi'nin alternatifleri belli oldu! 9 numaraya 3 aday

Sezon başında Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain'den kiralanan yıldız futbolcu için bonservis yoklaması yapılacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi'nin alternatifleri belli oldu! 9 numaraya 3 aday

Icardi'yi kalıcı olarak renklerine bağlamak isteyen Aslan, olası bir olumsuzluk durumunda ise alternatiflerini belirledi.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi'nin alternatifleri belli oldu! 9 numaraya 3 aday

İşte Galatasaray'ın listesinde yer alan 9 numara adayları...

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi'nin alternatifleri belli oldu! 9 numaraya 3 aday

EZEQUIEL PONCE

26 yaşındaki Arjantinli futbolcu, İspanyol ekibi Elche'de forma giyiyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi'nin alternatifleri belli oldu! 9 numaraya 3 aday

2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız golcü, bu sezon çıktığı 35 maçta 6 gol ve 1 asiste imzasını attı.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi'nin alternatifleri belli oldu! 9 numaraya 3 aday

Ezequiel Ponce'nin güncel piyasa değeri ise 3 milyon euro...

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi'nin alternatifleri belli oldu! 9 numaraya 3 aday

ROBERTO FIRMINO

31 yaşındaki deneyimli forvet Roberto Firmino, sezon sonunda İngiliz devi Liverpool ile yollarını ayıracak.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi'nin alternatifleri belli oldu! 9 numaraya 3 aday

Brezilyalı santrfor, bu sezon çıktığı 34 karşılaşmada rakip fileleri 12 kez sarsarken 5 de asist yapma başarısı gösterdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi'nin alternatifleri belli oldu! 9 numaraya 3 aday

Güncel piyasa değeri 22 milyon euro olan Firmino'nun Galatasaray dışında da birçok talibi bulunuyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi'nin alternatifleri belli oldu! 9 numaraya 3 aday

CHUBA AKPOM

Aslan'ın bir diğer 9 numara adayı Chuba Akpom, İngiliz ekibi Middlesbrough'da forma giyiyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi'nin alternatifleri belli oldu! 9 numaraya 3 aday

Nijerya asıllı İngiliz futbolcu, bu sezon çıktığı 42 maçta 29 gole imzasını attı.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi'nin alternatifleri belli oldu! 9 numaraya 3 aday

Middlesbrough ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek Akpom'un güncel piyasa değeri ise 7 milyon euro...

DİĞER
EuroLeague şampiyonu Real Madrid! Nefes kesen maça Sergio Llull damga vurdu
Kaan Tangöze'nin eski eşi Seçkin Piriler sevgilisiyle fena yakalandı! Mekan çıkışı şoke oldular 'sevgili' sorusuna öyle bir yanıt verdi ki...
F.Bahçe'den G.Saray'a dev çalım!
Buruk o isimle özel görüştü! İşte nedeni
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'den G.Saray'a dev çalım!
Buruk o isimle özel görüştü! İşte nedeni
İstanbul barajlardaki doluluk oranı 22 Mayıs 2023
Emekli maaşları ne zaman yatacak Mayıs 2023?
Polislere 2. şark görevi kalktı mı, ne zaman kalkacak?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
9 numaraya 3 aday! Icardi olmazsa... 9 numaraya 3 aday! Icardi olmazsa... 10:46
Roma - Salernitana maçı hangi kanalda? Roma - Salernitana maçı hangi kanalda? 10:43
Miami Heat seriyi 3-0'a getirdi! Miami Heat seriyi 3-0'a getirdi! 10:27
Newcastle - Leicester City maçı hangi kanalda? Newcastle - Leicester City maçı hangi kanalda? 10:26
Beşiktaş'a Fransız dinamo! Ön sözleşme teklif edildi Beşiktaş'a Fransız dinamo! Ön sözleşme teklif edildi 10:07
Savunmaya takviye! Teklife olumlu döndü Savunmaya takviye! Teklife olumlu döndü 10:04
Daha Eski
Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı detayları! Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı detayları! 09:50
F.Bahçe'den G.Saray'a dev çalım! F.Bahçe'den G.Saray'a dev çalım! 09:41
Zaha baskısı! Transferi o hamle çözecek Zaha baskısı! Transferi o hamle çözecek 09:28
Buruk o isimle özel görüştü! İşte nedeni Buruk o isimle özel görüştü! İşte nedeni 09:22
Kartal'a kötü haber! Ayrılık yakın Kartal'a kötü haber! Ayrılık yakın 08:58
Beşiktaş'a ilginç benzetme! "Şampiyonlar Ligi'nde bile..." Beşiktaş'a ilginç benzetme! "Şampiyonlar Ligi'nde bile..." 08:54