GALATASARAY HABERLERİ - Icardi'nin alternatifleri belli oldu! 9 numaraya 3 aday

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında sahasında ağırladığı Demir Grup Sivasspor'u 2-0 yenen Galatasaray, mutlu sona bir adım daha yaklaştı.
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında sahasında ağırladığı Demir Grup Sivasspor'u 2-0 yenen Galatasaray, mutlu sona bir adım daha yaklaştı.
Ligde bir sonraki karşılaşmasında Ankaragücü ile deplasmanda kozlarını paylaşacak olan sarı-kırmızılılar, 3 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.
Galatasaray'ın bu sezonuna damga vuran isim Mauro Icardi oldu.
Sezon başında Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain'den kiralanan yıldız futbolcu için bonservis yoklaması yapılacak.
Icardi'yi kalıcı olarak renklerine bağlamak isteyen Aslan, olası bir olumsuzluk durumunda ise alternatiflerini belirledi.
İşte Galatasaray'ın listesinde yer alan 9 numara adayları...
EZEQUIEL PONCE
26 yaşındaki Arjantinli futbolcu, İspanyol ekibi Elche'de forma giyiyor.
2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız golcü, bu sezon çıktığı 35 maçta 6 gol ve 1 asiste imzasını attı.
Ezequiel Ponce'nin güncel piyasa değeri ise 3 milyon euro...
ROBERTO FIRMINO
31 yaşındaki deneyimli forvet Roberto Firmino, sezon sonunda İngiliz devi Liverpool ile yollarını ayıracak.
Brezilyalı santrfor, bu sezon çıktığı 34 karşılaşmada rakip fileleri 12 kez sarsarken 5 de asist yapma başarısı gösterdi.
Güncel piyasa değeri 22 milyon euro olan Firmino'nun Galatasaray dışında da birçok talibi bulunuyor.
CHUBA AKPOM
Aslan'ın bir diğer 9 numara adayı Chuba Akpom, İngiliz ekibi Middlesbrough'da forma giyiyor.
Nijerya asıllı İngiliz futbolcu, bu sezon çıktığı 42 maçta 29 gole imzasını attı.
Middlesbrough ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek Akpom'un güncel piyasa değeri ise 7 milyon euro...