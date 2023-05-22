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Arda’ya destek

Galatasaray'ın efsane ismi Fatih Terim, Spor Toto 1. Lig’in 38. haftasındaki Eyüpspor-Ankara Keçiörengücü maçını tribünden takip ederek, eski öğrencisi Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan’a des tek verdi. Sarı-kırmızılı ekibin Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira da maçı tribünden takip etti. Yeni takımında ki ilk galibiyetini 2-1’le alan Arda Turan’lı Eyüpspor, play-off’a kaldı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2023 Pazartesi 06:50
Arda’ya destek
Galatasaray'ın efsane ismi Fatih Terim, Spor Toto 1. Lig'in 38. haftasındaki Eyüpspor-Ankara Keçiörengücü maçını tribünden takip ederek, eski öğrencisi Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'a des tek verdi. Sarı-kırmızılı ekibin Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira da maçı tribünden takip etti. Yeni takımında ki ilk galibiyetini 2-1'le alan Arda Turan'lı Eyüpspor, play-off'a kaldı.
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