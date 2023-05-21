Haberler Galatasaray Slogan gibi

Slogan gibi

“Oyuncular ‘Mayıslar Bizim’ sloganımızı sahada taraftarlarla birlikte gösterdiler. İnşallah gelecek hafta şampiyonluk gülüşümüz olacak”

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2023 Pazar 06:50
Slogan gibi

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, galibiyet sonrası yaptığı açıklamada "Yüzümüz gülüyor, inşallah önümüzdeki hafta bunu şampiyonluk gülüşü ile birleştiririz" dedi. Başarılı çalıştırıcı "Oyuncularım 'Mayıslar Bizim' sloganımızı sahada taraftarlarla birlikte gösterdiler. Tek düşüncemiz Ankaragücü maçı, kazandığımız takdirde şampiyonluğumuzu ilan edeceğiz" diye konuştu. Okan hoca şöyle devam etti:

ŞAMPİYONLUK GELECEK

"Son 3 maçta, Icardi'nin skora inanılmaz katkısı var. Kerem'in asistleriyle katkısı var. En iyimizi yakaladığımız anlarda, lig arası oldu, Dünya Kupası arası oldu, felaket yaşadık. Devamlılığı gösteremediğimiz yerler oldu. Oyuncular için zorluk oldu. Icardi bize çok geç katıldı. Şu anda oyuncularımız birbirini çok daha iyi tanıyor. Kerem'in Icardi'ye verdiği paslar dışında Icardi'nin Kerem'e verdiği paslar da var. Oyuncularımdan memnunum. İnşallah bu birlikte bize şampiyonluğu getirecek.

DİĞER
Son dakika haberi: Erman Toroğlu tartışmalı pozisyonu yorumladı! Galatasaray-Sivasspor maçına damga vuran karar...
Orhan Gencebay'ı öldürdüler! Peki ama neden? "Sanal bir komplo, bir taşla iki kuş vuracaklardı"
Ateş'ten Icardi ve Valencia kıyaslaması! "Geçebilirdi"
G.Saray'dan Devler Ligi hamlesi! Transfer...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'ye transfer çalımı mı? Sürpriz isim tribünde
G.Saray da istiyordu! İlkay'da sona doğru
İstanbul barajlardaki doluluk oranı 21 Mayıs 2023
Son dakika deprem mi oldu 21 Mayıs?
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'ye transfer çalımı mı? Sürpriz isim tribünde F.Bahçe'ye transfer çalımı mı? Sürpriz isim tribünde 11:16
G.Saray'dan Devler Ligi hamlesi! Transfer... G.Saray'dan Devler Ligi hamlesi! Transfer... 11:14
Bodrumspor - Göztepe maçı hangi kanalda? Bodrumspor - Göztepe maçı hangi kanalda? 11:08
Vanspor'un play-off'taki rakibi belli oldu! Vanspor'un play-off'taki rakibi belli oldu! 11:05
Manisa FK - Pendikspor maçı hangi kanalda? Manisa FK - Pendikspor maçı hangi kanalda? 11:03
Çaykur Rizespor - Altınordu maçı hangi kanalda? Çaykur Rizespor - Altınordu maçı hangi kanalda? 10:57
Daha Eski
Zaha'nın istediği ücret ortaya çıktı! Zaha'nın istediği ücret ortaya çıktı! 10:50
Erzurumspor - Boluspor maçı hangi kanalda? Erzurumspor - Boluspor maçı hangi kanalda? 10:47
Bandırmaspor - Gençlerbirliği maçı hangi kanalda? Bandırmaspor - Gençlerbirliği maçı hangi kanalda? 10:43
Denver seriyi 3-0'a getirdi! Denver seriyi 3-0'a getirdi! 10:35
Auxerre - PSG maçı hangi kanalda? Auxerre - PSG maçı hangi kanalda? 10:31
Lorient - Lens maçı hangi kanalda? Lorient - Lens maçı hangi kanalda? 10:27