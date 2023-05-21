Slogan gibi

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, galibiyet sonrası yaptığı açıklamada "Yüzümüz gülüyor, inşallah önümüzdeki hafta bunu şampiyonluk gülüşü ile birleştiririz" dedi. Başarılı çalıştırıcı "Oyuncularım 'Mayıslar Bizim' sloganımızı sahada taraftarlarla birlikte gösterdiler. Tek düşüncemiz Ankaragücü maçı, kazandığımız takdirde şampiyonluğumuzu ilan edeceğiz" diye konuştu. Okan hoca şöyle devam etti:

ŞAMPİYONLUK GELECEK

"Son 3 maçta, Icardi'nin skora inanılmaz katkısı var. Kerem'in asistleriyle katkısı var. En iyimizi yakaladığımız anlarda, lig arası oldu, Dünya Kupası arası oldu, felaket yaşadık. Devamlılığı gösteremediğimiz yerler oldu. Oyuncular için zorluk oldu. Icardi bize çok geç katıldı. Şu anda oyuncularımız birbirini çok daha iyi tanıyor. Kerem'in Icardi'ye verdiği paslar dışında Icardi'nin Kerem'e verdiği paslar da var. Oyuncularımdan memnunum. İnşallah bu birlikte bize şampiyonluğu getirecek.