Sergio Oliveira kötüydü

Ligin büyük bölümünü iyi oynayan Sergio Oliveira son dönemde adeta stop etti. Portekizli futbolcu dün karşılaşmaya iyi ara paslarıyla başlasa da ardından yine durdu. Önemli pas hataları ve tercih sıkıntıları yaşadı. Teknik direktör Okan Buruk ikinci devrede onu yine kenara çekerek yerine Fredrik Midtsjö'yü oyuna sürdü. Oliveira alkışlarla çıktı.
Liginbüyük bölümünü iyi oynayan Sergio Oliveira son dönemde adeta stop etti. Portekizli futbolcu dün karşılaşmaya iyi ara paslarıyla başlasa da ardından yine durdu. Önemli pas hataları ve tercih sıkıntıları yaşadı. Teknik direktör Okan Buruk ikinci devrede onu yine kenara çekerek yerine Fredrik Midtsjö'yü oyuna sürdü. Oliveira alkışlarla çıktı.