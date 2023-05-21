Nelsson'dan geçit yok

Bu sezon performansıyla dikkat çeken Victor Nelsson, Sivasspor karşısında da hatasız oynadı. Geçtiğimiz hafta İstanbulspor maçında yaşadığı sakatlık sebebiyle kafasında bandajla sahaya çıkan Danimarkalı oyuncu, savunmada rakip oyunculara geçit vermedi.
Bu sezon performansıyla dikkat çeken Victor Nelsson, Sivasspor karşısında da hatasız oynadı. Geçtiğimiz hafta İstanbulspor maçında yaşadığı sakatlık sebebiyle kafasında bandajla sahaya çıkan Danimarkalı oyuncu, savunmada rakip oyunculara geçit vermedi. Sakatlığıyla ilgili, "Mükemmelim, sahada da görmüşsünüzdür. Eskisinden de iyiyim" dedi.