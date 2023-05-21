Midstjö takımı rahatlattı

Son haftalarda formuyla yükselişe geçen Midstjö'nün dün ilk 11'de çıkması bekleniyordu. Fakat Okan Buruk, yine Oliveira'yı tercih etti. Portekizli beklenen oyunu sahaya koyamadı. Midstjö 66'da oyuna girdi. Orta alanda takımı rahatlatan bir futbol oynadı.
Sonhaftalarda formuyla yükselişe geçen Midstjö'nün dün ilk 11'de çıkması bekleniyordu. Fakat Okan Buruk, yine Oliveira'yı tercih etti. Portekizli beklenen oyunu sahaya koyamadı. Midstjö 66'da oyuna girdi. Orta alanda takımı rahatlatan bir futbol oynadı.