Mata kalitesi

İkinci yarıda teknik direktör Okan Buruk, Juan Mata'yı oyuna soktu. İspanyol yıldız, büyük tecrübesiyle takımı rahatlattı. Kariyeri boyunca bu tip maçların ustası olan Mata, topu ayağına aldığında akıllı paslarıyla takımını orkestra şefi gibi yönetti.
İkinciyarıda teknik direktör Okan Buruk, Juan Mata'yı oyuna soktu. İspanyol yıldız, büyük tecrübesiyle takımı rahatlattı. Kariyeri boyunca bu tip maçların ustası olan Mata, topu ayağına aldığında akıllı paslarıyla takımını orkestra şefi gibi yönetti.