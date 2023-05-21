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Mata kalitesi

İkinci yarıda teknik direktör Okan Buruk, Juan Mata'yı oyuna soktu. İspanyol yıldız, büyük tecrübesiyle takımı rahatlattı. Kariyeri boyunca bu tip maçların ustası olan Mata, topu ayağına aldığında akıllı paslarıyla takımını orkestra şefi gibi yönetti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2023 Pazar 06:50
Mata kalitesi
İkinci yarıda teknik direktör Okan Buruk, Juan Mata'yı oyuna soktu. İspanyol yıldız, büyük tecrübesiyle takımı rahatlattı. Kariyeri boyunca bu tip maçların ustası olan Mata, topu ayağına aldığında akıllı paslarıyla takımını orkestra şefi gibi yönetti.
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