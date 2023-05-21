Maç öncesi prim dopingi

Şampiyonluk yarışında son haftalara girilirken başkan Dursun Özbek ve yönetimi, oyunculara primle moral vermeye devam ediyor. Sarı-kırmızılı kulüp, İstanbulspor galibiyeti sonrasında sözünü verdiği oyuncu başına 400 bin TL primi Sivas maçı öncesi hesaplara yatırdı. Galatasaray moralli şekilde maça çıktı.
Şampiyonluk yarışında son haftalara girilirken başkan Dursun Özbek ve yönetimi, oyunculara primle moral vermeye devam ediyor. Sarı-kırmızılı kulüp, İstanbulspor galibiyeti sonrasında sözünü verdiği oyuncu başına 400 bin TL primi Sivas maçı öncesi hesaplara yatırdı. Galatasaray moralli şekilde maça çıktı.