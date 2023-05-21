Köprüye ilk bayrak asıldı

Galatasaray maç sonu yaptığı paylaşımla şampiyonluk ateşini yaktı. "Şampiyonluk yakın, meşaleleri yakın" başlığı atan Aslan "İstersen donatalım dört bir yanı bayraklarla" ifadesiyle İstanbul'un köprülerine ilk bayrağı astı. Köprüdeki pankartta da "İstanbul bir saray, tek hakimi Galatasaray" yazısı dikkat çekti.
Galatasaray maç sonu yaptığı paylaşımla şampiyonluk ateşini yaktı. "Şampiyonluk yakın, meşaleleri yakın" başlığı atan Aslan "İstersen donatalım dört bir yanı bayraklarla" ifadesiyle İstanbul'un köprülerine ilk bayrağı astı. Köprüdeki pankartta da "İstanbul bir saray, tek hakimi Galatasaray" yazısı dikkat çekti.