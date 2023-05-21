İlkay Gündoğan'da sona doğru! Galatasaray da istiyordu

Galatasaray taraftarlarını heyecanlandıran İlkay Gündoğan için Manchester City yönetimi harekete geçiyor.
Galatasaray taraftarlarını heyecanlandıran İlkay Gündoğan için Manchester City yönetimi harekete geçiyor.
Pep Guardiola'nın bizzat rapor sunması ile birlikte transferde farklı bir süreç başladı.
Manchester City ile sözleşmesi sona erecek olan İlkay'a, Galatasaray ile Barcelona talip olmuş ve hatta başarılı orta saha için yeni rotanın İspanya olduğu bile duyurulmuştu.
Akşam'da yer alan habere göre Pep Guardiola devreye girdi ve İlkay'ın takımda devam etmesini istedi.
Manchester City yönetimine rapor sunan başarılı teknik adam, İlkay'ın 2 yıllık bir sözleşmeyi hak ettiğini ve İngiltere'de devam etmesi gerektiğini vurguladı.
Halihazırda City için vazgeçilmez bir parça olan Gündoğan'ın, sözleşme süresi ile ilgili olan sorunun çözülmesi ile birlikte takımda kalacağı düşünülüyor...
Ayrıca Barcelona'nın maaş skalasını da dile getiren İngiliz basını, Gündoğan için evde kalmanın daha cazip olduğunu ifade etti.
PEP GUARDIOLA AÇIKLAMIŞTI
Geçtiğimiz günlerde İlkay Gündoğan konusuna değinen Pep Guardiola, "Burada kalması için her şeyi yapmalıyız" demişti.
Manchester City forması ile bu sezon 48 maça çıkan İlkay, 9 gol ve 7 asistlik katkı sağlarken, orta sahada adeta maestro görevi gördü.
Son olarak ise tarihi imzanın, Manchester City orta sahası için çok önemli olduğunun altı çizildi.