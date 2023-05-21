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İlkay Gündoğan'da sona doğru! Galatasaray da istiyordu

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Galatasaray, transferde de hız kesmiyor. Sarı-kırmızılıların gündeminde yer alan İlkay Gündoğan'da ise flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2023 Pazar 10:24
İlkay Gündoğan'da sona doğru! Galatasaray da istiyordu

Galatasaray taraftarlarını heyecanlandıran İlkay Gündoğan için Manchester City yönetimi harekete geçiyor.

İlkay Gündoğan'da sona doğru! Galatasaray da istiyordu

Pep Guardiola'nın bizzat rapor sunması ile birlikte transferde farklı bir süreç başladı.

İlkay Gündoğan'da sona doğru! Galatasaray da istiyordu

Manchester City ile sözleşmesi sona erecek olan İlkay'a, Galatasaray ile Barcelona talip olmuş ve hatta başarılı orta saha için yeni rotanın İspanya olduğu bile duyurulmuştu.

İlkay Gündoğan'da sona doğru! Galatasaray da istiyordu

Akşam'da yer alan habere göre Pep Guardiola devreye girdi ve İlkay'ın takımda devam etmesini istedi.

İlkay Gündoğan'da sona doğru! Galatasaray da istiyordu

Manchester City yönetimine rapor sunan başarılı teknik adam, İlkay'ın 2 yıllık bir sözleşmeyi hak ettiğini ve İngiltere'de devam etmesi gerektiğini vurguladı.

İlkay Gündoğan'da sona doğru! Galatasaray da istiyordu

Halihazırda City için vazgeçilmez bir parça olan Gündoğan'ın, sözleşme süresi ile ilgili olan sorunun çözülmesi ile birlikte takımda kalacağı düşünülüyor...

İlkay Gündoğan'da sona doğru! Galatasaray da istiyordu

Ayrıca Barcelona'nın maaş skalasını da dile getiren İngiliz basını, Gündoğan için evde kalmanın daha cazip olduğunu ifade etti.

İlkay Gündoğan'da sona doğru! Galatasaray da istiyordu

PEP GUARDIOLA AÇIKLAMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde İlkay Gündoğan konusuna değinen Pep Guardiola, "Burada kalması için her şeyi yapmalıyız" demişti.

İlkay Gündoğan'da sona doğru! Galatasaray da istiyordu

Manchester City forması ile bu sezon 48 maça çıkan İlkay, 9 gol ve 7 asistlik katkı sağlarken, orta sahada adeta maestro görevi gördü.

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