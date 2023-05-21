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Galatasaray şampiyone

Sarı-kırmızılılar evinde Sivasspor engelini de Icardi'nin iki golüyle aştı. 23. şampiyonluk çok yakın. Ankaragücü'nü devirirse kutlamalar başlayacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2023 Pazar 06:50
Galatasaray şampiyone

Süper Lig'de Galatasaray şampiyonluk yolunda dün Sivasspor ile karşılaştı. Nef Stadı'nda 50 bin taraftarının desteğini alan sarıkırmızılar maça baskın başladı. Fazla pozisyon bulamasa da Sivasspor'a da hiç şans tanımadı. Cimbom, ilk bulduğu pozisyonda da golü buldu. Aslan'da Kerem Aktürkoğlu'nun asistinde Mauro İcardi akıl dolu bir vuruş yaptı. Ali Şaşal'ın bacakları arasından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Galatasaray bu golle ilk devreyi 1-0 önde tamamladı.

HARİKA BİR KAFA

Galatasaray ikinci yarıda da oyunun hakimiydi. Mauro İcardi, bu defa Sacha Boey'in ortasında dar açıdan harika bir kafa vuruşuyla fileleri 2. defa sarstı. Aslan 2 farkı bulduktan sonra oyunun kontrolünü elinde tuttu. 90 dakikayı da 2-0 galip tamamladı. Haftayı Fenerbahçe'nin 5 puan önünde geçen Cimbom haftaya Ankaragücü ile karşılaşacak. Deplasmanda bu maçı kazanması halinde tarihinde 23. defa şampiyonluk kupasını havaya kaldıracak.

YUNUS AKGÜN SAKATLANDI

Cimbom'da dün Yunus Akgün'ün kadroda olmaması dikkat çekti. Teknik direktör Okan Buruk maç öncesi oyuncusunun son durumunu "Yunus Akgün son idmanda ayağına darbe aldı. Bu sabah denedik ama sıkıntısı vardı. Bu yüzden kadroya yazmadık" sözleriyle açıkladı.

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