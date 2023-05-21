GALATASARAY HABERLERİ - Fenerbahçe'ye transfer çalımı mı? Tribünde sürpriz...

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray, sahasında aığrladığı Sivasspor'u 2-0 mağlup ederek zirve yarışında yara almadı.
Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray, sahasında aığrladığı Sivasspor'u 2-0 mağlup ederek zirve yarışında yara almadı.
Sarı-kırmızılılar, gelecek hafta Ankaragücü'nü mağlup ettiği takdirde şampiyonluğa ulaşacak.
Galatasaray'ın Sivasspor'u yendiği maçı, sürpriz bir isim de tribünden takip etti.
Fenerbahçe'de adı transfer gündeminin ilk sırasında yer alan Wilfried Zaha'nın menajerliğini yapan ağabeyi Herve Zaha, hafta içinde Kadıköy'deydi.
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre Fenerbahçe-Trabzonspor maçını tribünden izleyen menajer Zaha dün de Galatasaray-Sivasspor maçını Nef Stadyumu'nda takip etti.
Herve Zaha'nın Nef Stadyumu'na gelmesi akıllara transfer sorusunu getirdi.
10 Kasım 1992 tarihinde Fildişi Sahili'nde dünyaya gelen Wilfried Zaha, kariyerine Crystal Palace altyapısında başladı.
Yıldız futbolcu Manchester United ve Cardiff'te forma giydikten sonra 2015'te Crystal Palace'a döndü.
Alt yaş milli takımlarından İngiltere'de forma giyen Zaha, A milli takım tercihini Fildişi Sahili'nden yana kullandı.
Zaha, Fildişi formasıyla çıktığı 30 maçta 5 gole imzasını attı.
30 yaşındaki deneyimli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 27 milyon euro...