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GALATASARAY HABERLERİ - Fenerbahçe'ye transfer çalımı mı? Tribünde sürpriz...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray sahasında ağırladığı Sivasspor'u 2-0 mağlup etti. Mücadeleyi tribünden takip eden o isimse akıllara transfer konusunu getirdi. İşte ayrıntılar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2023 Pazar 11:23
GALATASARAY HABERLERİ - Fenerbahçe'ye transfer çalımı mı? Tribünde sürpriz...

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray, sahasında aığrladığı Sivasspor'u 2-0 mağlup ederek zirve yarışında yara almadı.

GALATASARAY HABERLERİ - Fenerbahçe'ye transfer çalımı mı? Tribünde sürpriz...

Sarı-kırmızılılar, gelecek hafta Ankaragücü'nü mağlup ettiği takdirde şampiyonluğa ulaşacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Fenerbahçe'ye transfer çalımı mı? Tribünde sürpriz...

Galatasaray'ın Sivasspor'u yendiği maçı, sürpriz bir isim de tribünden takip etti.

GALATASARAY HABERLERİ - Fenerbahçe'ye transfer çalımı mı? Tribünde sürpriz...

Fenerbahçe'de adı transfer gündeminin ilk sırasında yer alan Wilfried Zaha'nın menajerliğini yapan ağabeyi Herve Zaha, hafta içinde Kadıköy'deydi.

GALATASARAY HABERLERİ - Fenerbahçe'ye transfer çalımı mı? Tribünde sürpriz...

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre Fenerbahçe-Trabzonspor maçını tribünden izleyen menajer Zaha dün de Galatasaray-Sivasspor maçını Nef Stadyumu'nda takip etti.

GALATASARAY HABERLERİ - Fenerbahçe'ye transfer çalımı mı? Tribünde sürpriz...

Herve Zaha'nın Nef Stadyumu'na gelmesi akıllara transfer sorusunu getirdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Fenerbahçe'ye transfer çalımı mı? Tribünde sürpriz...

10 Kasım 1992 tarihinde Fildişi Sahili'nde dünyaya gelen Wilfried Zaha, kariyerine Crystal Palace altyapısında başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Fenerbahçe'ye transfer çalımı mı? Tribünde sürpriz...

Yıldız futbolcu Manchester United ve Cardiff'te forma giydikten sonra 2015'te Crystal Palace'a döndü.

GALATASARAY HABERLERİ - Fenerbahçe'ye transfer çalımı mı? Tribünde sürpriz...

Alt yaş milli takımlarından İngiltere'de forma giyen Zaha, A milli takım tercihini Fildişi Sahili'nden yana kullandı.

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