Boey müthiş döndü

Savunmanın bel kemiği olan Sacha Boey, geçtiğimiz hafta sarı kart cezası sebebiyle takımı yalnız bırakmıştı. Cezası sona eren Fransız oyuncu, Dubois'ten formayı alarak savunmanın sağındaki yerine döndü. Boey, Sivasspor karşısında da sezon genelinde olduğu gibi başarılı bir performans gösterdi. Sivasspor'un hücumcularına geçit vermeyen Boey, G.Saray'ın hücumlarında da sağdan bindirme yaptı. İcardi'nin attığı golde ise adrese teslim ortasıyla hazırlayıcı oldu. Bu sezon 4. asistini yapan yıldız oyuncunun 1 de golü bulunuyor. 2 top kapma ve 3 pas arası istatistikleriyle dikkat çekti. 9 ikili mücadelenin 5'ini kazanan Boey, 2 de hava topu kazanmayı başardı.

HEDEFE YAKINIZ

Harika bir maç çıkartan Sacha Boey, şampiyonluğa çok yaklaştıklarını söyledi. Fransız oyuncu, "Hedefe çok yaklaştık ancak şampiyon olmak için A.Gücü maçını da ciddi bir şekilde oynayıp galip gelmemiz gerekiyor" diye konuştu