Haberler Galatasaray Boey müthiş döndü

Boey müthiş döndü

Geçtiğimiz hafta cezalı olan Fransız oyuncu, savunmanın sağında formayı kaptı. İcardi’ye de gol pası vererek 4’üncü asistine imza attı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2023 Pazar 06:50
Boey müthiş döndü

Savunmanın bel kemiği olan Sacha Boey, geçtiğimiz hafta sarı kart cezası sebebiyle takımı yalnız bırakmıştı. Cezası sona eren Fransız oyuncu, Dubois'ten formayı alarak savunmanın sağındaki yerine döndü. Boey, Sivasspor karşısında da sezon genelinde olduğu gibi başarılı bir performans gösterdi. Sivasspor'un hücumcularına geçit vermeyen Boey, G.Saray'ın hücumlarında da sağdan bindirme yaptı. İcardi'nin attığı golde ise adrese teslim ortasıyla hazırlayıcı oldu. Bu sezon 4. asistini yapan yıldız oyuncunun 1 de golü bulunuyor. 2 top kapma ve 3 pas arası istatistikleriyle dikkat çekti. 9 ikili mücadelenin 5'ini kazanan Boey, 2 de hava topu kazanmayı başardı.

HEDEFE YAKINIZ

Harika bir maç çıkartan Sacha Boey, şampiyonluğa çok yaklaştıklarını söyledi. Fransız oyuncu, "Hedefe çok yaklaştık ancak şampiyon olmak için A.Gücü maçını da ciddi bir şekilde oynayıp galip gelmemiz gerekiyor" diye konuştu

DİĞER
Ceyda Ateş'in eşi Buğra Toplusoy ile tanışma yemeğinde yaşadıkları güldürdü!
Orhan Gencebay'ı öldürdüler! Peki ama neden? "Sanal bir komplo, bir taşla iki kuş vuracaklardı"
Ateş'ten Icardi ve Valencia kıyaslaması! "Geçebilirdi"
G.Saray'dan Devler Ligi hamlesi! Transfer...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'ye transfer çalımı mı? Sürpriz isim tribünde
G.Saray da istiyordu! İlkay'da sona doğru
İstanbul barajlardaki doluluk oranı 21 Mayıs 2023
Son dakika deprem mi oldu 21 Mayıs?
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'ye transfer çalımı mı? Sürpriz isim tribünde F.Bahçe'ye transfer çalımı mı? Sürpriz isim tribünde 11:16
G.Saray'dan Devler Ligi hamlesi! Transfer... G.Saray'dan Devler Ligi hamlesi! Transfer... 11:14
Bodrumspor - Göztepe maçı hangi kanalda? Bodrumspor - Göztepe maçı hangi kanalda? 11:08
Vanspor'un play-off'taki rakibi belli oldu! Vanspor'un play-off'taki rakibi belli oldu! 11:05
Manisa FK - Pendikspor maçı hangi kanalda? Manisa FK - Pendikspor maçı hangi kanalda? 11:03
Çaykur Rizespor - Altınordu maçı hangi kanalda? Çaykur Rizespor - Altınordu maçı hangi kanalda? 10:57
Daha Eski
Zaha'nın istediği ücret ortaya çıktı! Zaha'nın istediği ücret ortaya çıktı! 10:50
Erzurumspor - Boluspor maçı hangi kanalda? Erzurumspor - Boluspor maçı hangi kanalda? 10:47
Bandırmaspor - Gençlerbirliği maçı hangi kanalda? Bandırmaspor - Gençlerbirliği maçı hangi kanalda? 10:43
Denver seriyi 3-0'a getirdi! Denver seriyi 3-0'a getirdi! 10:35
Auxerre - PSG maçı hangi kanalda? Auxerre - PSG maçı hangi kanalda? 10:31
Lorient - Lens maçı hangi kanalda? Lorient - Lens maçı hangi kanalda? 10:27