Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - PSG'den Galatasaray'a bir yıldız daha! Menajeriyle görüşüldü

TRANSFER HABERİ - PSG'den Galatasaray'a bir yıldız daha! Menajeriyle görüşüldü

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Galatasaray'da transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Sezon sonunun yaklaşmasıyla birlikte gelecek yıl için çalışmalarını hızlandıran sarı-kırmızılılar, Mauro Icardi'nin ardından bir PSG'li yıldızı daha takıma kazandırmak için düğmeye bastı. İşte o isim ve detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2023 Cumartesi 06:50
FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan Arda Güler'e jest! Soyunma odasında...

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftası dev bir derbiye sahne oldu.

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FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan Arda Güler'e jest! Soyunma odasında...

Şampiyonluk mücadelesini sürdüren Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'u konuk etti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan Arda Güler'e jest! Soyunma odasında...

Ülker Stadı'nda oynanan mücadeleden galip ayrılan taraf 3-1'lik skorla sarı-lacivertliler oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan Arda Güler'e jest! Soyunma odasında...

Rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrası sinirleri gerilen Arda Güler, Jorge Jesus'un uyarısına el hareketleriyle tepki verdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan Arda Güler'e jest! Soyunma odasında...

Jesus bu hareket sonrası Arda'ya bağırmaya devam ederken, genç futbolcu, hocasına 'sakin ol' şeklinde bir hareket yaptı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan Arda Güler'e jest! Soyunma odasında...

Jorge Jesus, mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında Arda Güler ile arasında yaşanan gerginlikle ilgili konuştu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan Arda Güler'e jest! Soyunma odasında...

"ARDA KONUSU ÖZEL BİR DURUM DEĞİL"

Portekizli çalıştırıcı, "Arda konusu özel bir durum değil. Ben sadece ona taktik ve teknik konularda uyarı yapıyorum.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan Arda Güler'e jest! Soyunma odasında...

Maçın yoğun duygularını yaşarken dışardan yanlış anlaşılabiliyor. Aramızda özel bir durum olmadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan Arda Güler'e jest! Soyunma odasında...

Normal bir hocanın oyuncusuna yaptığı bir uyarıydı. Oynamış olduğu oyun en iyi oyunlarından biriydi." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan Arda Güler'e jest! Soyunma odasında...

MAÇ SONU ÖZEL TEBRİK

NTV'nin haberine göre; Portekizli çalıştırıcının karşılaşmadan sonra Arda'yı özel olarak tebrik ettiği öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan Arda Güler'e jest! Soyunma odasında...

Soyunma odasında Arda Güler'e sarılarak yetenekli futbolcuyu kutlayan Jesus, maç sonrası düzenlediği basın toplantısında da futbolcusundan övgüyle bahsetmişti.

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