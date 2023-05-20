TRANSFER HABERİ - PSG'den Galatasaray'a bir yıldız daha! Menajeriyle görüşüldü

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftası dev bir derbiye sahne oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftası dev bir derbiye sahne oldu.
Şampiyonluk mücadelesini sürdüren Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'u konuk etti.
Ülker Stadı'nda oynanan mücadeleden galip ayrılan taraf 3-1'lik skorla sarı-lacivertliler oldu.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Michy Batshuayi, Luan Peres ve Enner Valencia kaydetti.
Sarı-lacivertliler bu sonuçla puanını 71'e yükselterek lider Galatasaray ile arasındaki 5 puanlık farkı korudu.
Fenerbahçe derbi galibiyetiyle moral bulurken, mücadelenin 60. dakikasında Jorge Jesus ile Arda Güler arasındaki gerginlik maça damga vurdu.
Rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrası sinirleri gerilen Arda Güler, Jorge Jesus'un uyarısına el hareketleriyle tepki verdi.
Jesus bu hareket sonrası Arda'ya bağırmaya devam ederken, genç futbolcu, hocasına 'sakin ol' şeklinde bir hareket yaptı.
Jorge Jesus, mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında Arda Güler ile arasında yaşanan gerginlikle ilgili konuştu.
"ARDA KONUSU ÖZEL BİR DURUM DEĞİL"
Portekizli çalıştırıcı, "Arda konusu özel bir durum değil. Ben sadece ona taktik ve teknik konularda uyarı yapıyorum.
Maçın yoğun duygularını yaşarken dışardan yanlış anlaşılabiliyor. Aramızda özel bir durum olmadı.
Normal bir hocanın oyuncusuna yaptığı bir uyarıydı. Oynamış olduğu oyun en iyi oyunlarından biriydi." ifadelerini kullandı.
MAÇ SONU ÖZEL TEBRİK
NTV'nin haberine göre; Portekizli çalıştırıcının karşılaşmadan sonra Arda'yı özel olarak tebrik ettiği öğrenildi.
Soyunma odasında Arda Güler'e sarılarak yetenekli futbolcuyu kutlayan Jesus, maç sonrası düzenlediği basın toplantısında da futbolcusundan övgüyle bahsetmişti.