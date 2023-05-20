Terim: Gurur kaynağı

Aslan'ın efsane ismi Fatih Terim de temel atma törenine katıldı. Terim, yaptığı konuşmada sarıkırmızılı formanın önemine ve anlamına değindi. İmparator, "Formayı elinize aldığınızda çok hafif görünebilir ama renkleriyle, armasıyla, üzerine akıtılan teriyle çok ağır ve çok büyüktür. Özellikle de giydiğimiz için onun ağırlığını, büyüklüğünü, gerek futbolculuğumuzda gerek teknik adamlığımızda çok fazla hissetmişizdir. FATİH Terim sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu forma ben G.Saraylıyım diyen herkesin gurur kaynağıdır, adanmış hayatların umududur. Hasnun Galip'ten, Ali Sami Yen'den başlayan o unutulmaz ve uzun süren yürüyüşümüz, Florya'da G.Saray'ı çok büyük bir aile yapmıştır. Umarım yeni tesis, Florya'daki aile hayatını yakalar ve Cumhuriyet'e layık oyuncular yetiştirir."