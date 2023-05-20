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Okan Buruk'tan Galatasaraylı yıldız için flaş açıklama! "Son antrenmanda sakatlandı"

Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray ile Sivasspor karşı karşıya geliyor. Şampiyonluk yolunda hata yapmak istemeyen sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, bu maç öncesi dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte Buruk'un maç öncesi sözleri...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2023 Cumartesi 18:38 Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2023 Cumartesi 18:49
Okan Buruk'tan Galatasaraylı yıldız için flaş açıklama! "Son antrenmanda sakatlandı"

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında lider Galatasaray, evinde Sivasspor'u konuk ediyor.

Şampiyonluk yolunda kritik önem taşıyan bu maç öncesi sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, açıklamalarda bulundu.

İŞTE OKAN BURUK'UN AÇIKLAMALARI:

Taraftarımızın önünde çok daha iyi oynuyoruz. Her rakip zor. Sivasspor'a saygı duyuyoruz. Son üç senede çok iyi performansları var. Savunma ağırlıklı oynamalarını bekliyoruz. Biz kalitemizi ortaya koymak istiyoruz, özellikle üçüncü bölgede.

Sivasspor'un son 3 seneye baktığımızda takdiri şayan bir performansı var, iyi bir takım. Savunma ağırlıklı bir oyun oynayacaklarını düşünüyorum. Hücumda kalitemizi gösterirsek gollerin ve galibiyetin geleceğini düşünüyorum.

Şampiyonluğa çok yakınız. 2 tane 90 dakika var. Bugün kazanırsak Ankaragücü karşısına şampiyon olmak için çıkacağız.

Mayıslar bizim sloganımız devam ediyor. Bu sinerji bize inşallah yeni bir şampiyonluk getirecek. Her şey bizim kontrolümüzde olsa da aynı konsantrasyonla sahada olacağız.

Yunus Akgün son idmanda ayağına darbe aldı. Bu sabah denedik ama sıkıntısı vardı. Bu yüzden kadroya yazmadık. Yusuf Demir kadroda, bir gün bu takım için çok önemli şeyler yapabileceğini düşünüyorum. Şans verirsek, iyi şeyler yapabilir."

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