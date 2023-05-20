Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Ülkesine dönebilir

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa giden Galatasaray'da transfer çalışmaları da hız kesmeden sürüyor.
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa giden Galatasaray'da transfer çalışmaları da hız kesmeden sürüyor.
Sarı-kırmızılı takımda, sezon sonunda beklenmedik bir ayrılık yaşanabilir...
Sezon başında Olympique Lyon'dan transfer edilen Leo Dubois, formasını vatandaşı Sacha Boey'e kaptırmıştı.
İstikrarı yakalayamayan Fransız yıldız, forma giyebileceği bir kulübe gitmeye sıcak bakıyor.
Ülkesinden teklifler alan 28 yaşındaki sağ bekin, sezon sonunda Fransa'ya dönüş yapma ihtimali var.
Bu sezon 24 karşılaşmada forma giyen Fransız futbolcu, 1 gol atarken 3 de asist yaptı.
Dubois'nın Galatasaray'la olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.
LEO DUBOIS KİMDİR?
14 Eylül 1994 tarihinde Fransa'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Nantes altyapısında başladı.
2018 yılında Nantes'dan bedelsiz olarak Olympique Lyon'a transfer oldu.
Geride bıraktığımız sezon çıktığı 28 karşılaşmada 3 asiste imzasını attı.
Asıl mevkisi sağ bek olan başarılı futbolcu, sol bek ve orta sahanın sağında da forma giyebiliyor.
27 yaşındaki Fransız defans oyuncusu 1.78 cm boyunda...
Fransa Milli Takımı'nda da boy gösteren Leo Dubois, Maviler'de 13 maça çıktı.
Dubois'nın güncel piyasa değeri ise 6.5 milyon euro...