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Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Ülkesine dönebilir

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig'de adım adım şampiyonluğa giden Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-kırmızılılarda sezon sonunda beklenmedik bir ayrılık da yaşanabilir. İşte detaylar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2023 Cumartesi 09:03
Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Ülkesine dönebilir

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa giden Galatasaray'da transfer çalışmaları da hız kesmeden sürüyor.

Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Ülkesine dönebilir

Sarı-kırmızılı takımda, sezon sonunda beklenmedik bir ayrılık yaşanabilir...

Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Ülkesine dönebilir

Sezon başında Olympique Lyon'dan transfer edilen Leo Dubois, formasını vatandaşı Sacha Boey'e kaptırmıştı.

Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Ülkesine dönebilir

İstikrarı yakalayamayan Fransız yıldız, forma giyebileceği bir kulübe gitmeye sıcak bakıyor.

Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Ülkesine dönebilir

Ülkesinden teklifler alan 28 yaşındaki sağ bekin, sezon sonunda Fransa'ya dönüş yapma ihtimali var.

Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Ülkesine dönebilir

Bu sezon 24 karşılaşmada forma giyen Fransız futbolcu, 1 gol atarken 3 de asist yaptı.

Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Ülkesine dönebilir

Dubois'nın Galatasaray'la olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.

Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Ülkesine dönebilir

LEO DUBOIS KİMDİR?

14 Eylül 1994 tarihinde Fransa'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Nantes altyapısında başladı.

Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Ülkesine dönebilir

2018 yılında Nantes'dan bedelsiz olarak Olympique Lyon'a transfer oldu.

Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Ülkesine dönebilir

Geride bıraktığımız sezon çıktığı 28 karşılaşmada 3 asiste imzasını attı.

Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Ülkesine dönebilir

Asıl mevkisi sağ bek olan başarılı futbolcu, sol bek ve orta sahanın sağında da forma giyebiliyor.

Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Ülkesine dönebilir

27 yaşındaki Fransız defans oyuncusu 1.78 cm boyunda...

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