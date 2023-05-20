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Galatasaray 2-0 Sivasspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray sahasında Sivasspor'u konuk etti. Kritik mücadeleden sarı kırmızılılar 2-0'lık skorla galip ayrılmayı başardı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2023 Cumartesi 20:57 Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2023 Cumartesi 21:03
Galatasaray 2-0 Sivasspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ligin 35. haftasında Galatasaray sahasında Sivasspor ile karşı karşıya geldi.

Şampiyonluk yolunda büyük önem taşıyan maçta sarı kırmızılılar rakibini 2-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.

13'üncü dakikada Galatasaray öne geçti. Sol kanattan merkeze doğru hareketlenen Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahasına pasında topla Icardi buluştu. Icardi'nin ceza sahası içinde sağ ayağıyla yaptığı vuruş kaleci Ali Şaşal Vural'ın bacaklarının arasından ağlara gitti: 1-0.

30'uncu dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Rashica'nın sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

Mücadelenin ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

50'nci dakikada sağ taraftan paslaşarak kullanılan kornerin ardından Gradel ceza sahasına orta yaptı. Ceza sahası içinde iyi yükselen Appindangoye'nin kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

63'üncü dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Rashica'nın pasında topla buluşan Sacha Boey'in sağ kanattan arka direğe ortasına iyi bir kafa vuruşu yapan Icardı, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.

79'uncu dakikada sol çaprazdan ceza sahasına yaklaşan Kazımcan Karataş'ın kaleye gönderdiği top kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.

Mücadele Galatasaray'ın 2-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı.

GALATASARAY'IN SON 6 GOLÜ ICARDI'DEN GELDİ

Galatasaray'ın Süper Lig'de attığı son 6 gol Mauro Icardi'den geldi. Arjantinli golcü, Beşiktaş, Başakşehir, İstanbulspor (2) ve Sivasspor (2) maçlarında takımının gollerini atan isim oldu.

SACHA BOEY İLK 11'E DÖNDÜ

Sacha Boey, Galatasaray'ın Sivasspor ile oynadığı maçla birlikte ilk 11'e geri döndü. Geçtiğimiz hafta sarı kart cezası sebebiyle İstanbulspor karşılaşmasında forma giyemeyen Boey, Sivasspor maçında sarı-kırmızılı formasına kavuştu.

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