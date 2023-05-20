Cumhurıyetin 100.yılında miras Kemerburgaz

G.Saray'da futbol şubesinin Florya'dan taşınacağı Kemerburgaz'daki tesislerin temeli atıldı. Temel atma törenine, kulüp başkanı Dursun Özbek, eski başkanlar Alp Yalman, Faruk Süren, Adnan Polat, Ünal Aysal ve Burak Elmas, yönetim kurulu üyeleri, eski teknik direktörler, sarı-kırmızılı eski ve mevcut sporcular ile camianın önde gelen isimleri katıldı. Dursun Özbek, "Cumhuriyet'imizin 100. yılında temeli atılan bu tesis, çocuklarımıza, torunlarımıza bırakacağımız en önemli miraslardan biri olacak" dedi.

BÜTÜN ÜMİDİMİZ GENÇLİKTEDİR

Kemerburgaz'ın Galatasaray'ın yeni yeteneklerini yetiştireceğini ifade eden Özbek, "Gençlerimiz G.Saray gelenekleri ve terbiyesiyle iyi insan, iyi sporcu olarak yetişecekler. G.Saray; şanlı geçmişiyle, başarılarıyla, Cumhuriyet'in en önemli spor kulübüdür. Gazi Mustafa Kemal'in izinde, onun ilke ve değerlerini ilelebet taşıyıp, gelecek kuşaklara aktaracağız. Onun gençlerle ilgili bir sözü bizim için çok değerlidir. 'Biz her şeyi gençliğe bırakacağız. Geleceğin ümidi, ışıklı çiçekleri onlardır. Bütün ümidim gençliktedir.' demiş. Bizim de ümidimiz gençliktedir."

6 SAHA OLACAK

Gelecek yıl hizmete girmesi planlanan Kemerburgaz projesi toplam 130 dönümlük alan üzerine kurulacak. Tesislerde futbol A takımı ve altyapıya hizmet verecek 2 bina ile 6 saha yer alacak.

NİCE ZAFERLERE!

Kulübün efsane başkanı Faruk Süren temel atma töreninde söz aldı. UEFA Kupası zaferinin mimarlarından olan Süren, tıpkı Florya gibi Kemerburgaz'ın da büyük zaferlerin kaynağı olacağını söyledi. Süren, "Çok eski zamanları ve Hasnun Galip'i de hatırlıyorum. Florya'nın nasıl taşındığını hatırlıyorum. Büyük zaferlerin kaynağı oldu. Orada yetiştik. Şimdi burada yeni ve çağdaş bir tesis yapılıyor. Daha da büyüyecek. Galatasaraylı olduğum için gurur duyuyorum" dedi.

ZAMAN KAPSÜLÜ MÜZEYE!

Tesisin açılışına kadar müzede sergilenecek zaman kapsülüne başkanların imzaladığı mektup yerleştirildi. Mustafa Kemal Atatürk'ün G.Saray için imzaladığı portresi, Grand Cour'dan alınan çim parçaları, Ali Sami Yen Stadı'ndan bir parça ve efsanelerin formaları yer aldı.

YILDIZLARDAN TAM DESTEK

Sarı-kırmızılı camianın bir araya geldiği önemli günde, eski futbolcular da yerini aldı. Selçuk İnan, Sabri Sarıoğlu, Rigobert Song, Capone, Ümit Karan, Tanju Çolak, Semih Kaya ve Hasan Kabze gibi önemli yıldızlar, Kemerburgaz'daki törende yalnız bırakmadı. G.Saray'da kaptanlık görevini yürüten Muslera, Gomis ve Kerem de temel atma törenine katıldı.

DOSTLUK RÜZGARI

Galatasaray'ın tarihi gününe eski başkanlar Ünal Aysal ve Burak Elmas da katıldı. Terim'in görevine son veren iki başkan, İmparator'la da bir araya gelmiş oldu. Terim, konuşma sonrası başkanlarla el sıkışırken Aysal ve Elmas'la da selamlaştı. Kırgınlıklar bir kenara bırakıldı.

KUPALAR ÇIKACAK

G.Saray'ın eski yöneticilerinden Abdürrahim Albayrak, Kemerburgaz Tesisleri için, "Florya'dan buraya taşınıyoruz. Nasıl oradan UEFA Kupası ve Süper Kupa şampiyonu çıktıysa inanıyorum bu tesislerden de UEFA şampiyonu, Şampiyonlar Ligi şampiyonu çıkacağına inanıyorum. Harika bir tesis olacak" ifadelerini kullandı.