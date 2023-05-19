Galatasaray transfer için İtalyanların kapısına dayandı! 8+3 kuralına hazırlık

Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Galatasaray 35. haftada Sivasspor'u konuk edecek.
Sarı kırmızılılar, taraftarı önünde galip gelerek puan farkını korumak istiyor.
Galatasaray bir yandan da transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Galatasaray 35. haftada Sivasspor'u konuk edecek.
Sarı kırmızılılar, taraftarı önünde galip gelerek puan farkını korumak istiyor.
Galatasaray bir yandan da transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun geçtiğimiz günlerde 8+3 kuralının aynı şekilde devam edeceğini açıklaması ve Sacha Boey'e İngiltere başta gelen yüksek teklifler gelmesi üzerine sarı-kırmızılı takımda Mert Müldür ismi ön plana çıktı.
Sezon başında Sassuolo'ya teklif yapan ama sonuç alamayan Galatasaray bu transfer döneminde 27 yaşındaki futbolcu için şartlarını zorlama kararı aldı.
BURUK'UN JOKERİ OLACAK
Sağ bek orijinli olmasına rağmen stoper ve sol bekte de görev yapabilen 24 yaşındaki milli oyuncu hem Victor Nelsson'un hem de Sacha Boey'in alternatifi konumunda...
+3 yerli kuralında joker özelliği taşıyan Mert Müldür'ün kulübüyle 1 yıl sözleşmesi kaldı ve Sassuolo'nun 5 milyon euro'nun altında bir teklife ikna edilebileceği düşünülüyor.
Devre arasında İtalyan ekibinden satın alma opsiyonu ile Kaan Ayhan'ı alan Cimbom, Mert Müldür'ü de kadrosuna katarak halkayı tamamlamayı planlıyor.
Menajeri: Kısa süre içinde belli olacak
Galatasaray'ın Mert Müldür'ü istediği iddiaları sonrası oyuncunun menajeri Max Hagmayr çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Mert'in, sakatlığını atlattığını ve Sassuolo'da forma giymekten mutlu olduğunu ifade eden Hagmayr, "Transfer için bir şey söylemem doğru olmaz ama sezon sonunda durumunun ne olacağını göreceğiz.
Önümüzdeki birkaç hafta için Mert Müldür'ün geleceğine dair bazı şeyler belli olacak" dedi.
Transfermarkt verilerine göre Mert Müldür'ün güncel piyasa değeri 4 milyon euro...
Mert Müldür'ün Sassuolo ile sözleşmesi Haziran 2024'te sona erecek.
SAKATLIKTAN KURTULAMADI
Geçtiğimiz sezon Sassuolo'da 31 maçta forma giyen Mert Müldür, bu sezon sakatlıklardan kurtulamadı.
Sezon başında bilek sakatlığı yaşayan milli futbolcu bu sezon İtalya Serie A ve İtalya Kupası'nda toplamda 2 maç oynadı.
MERT MÜLDÜR KİMDİR?
Sassuolo Calcio takımında Defans mevkinde forma giyen Mert Muldur, 03 Nisan 1999 tarihinde dünyaya gelmiştir.
188 cm boyunda ve 74 kilo olan Mert Muldur, Sağ/Sol ayağını kullanmaktadır.
Milli oyuncu kariyerinde Rapid Wien ve Sassuolo formaları giydi.
Milli takım kariyerinde 18 maça çıkan 24 yaşındaki oyuncu 1 gol kaydetti.