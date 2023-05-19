İtalyanlar duyurdu! Galatasaray'a o yıldızdan haber var

Galatasaray'da Mauro Icardi ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor.
Galatasaray'da Mauro Icardi ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor.
PSG'den sezon sonuna kadar kiralanan Arjantinli golcünün takımdaki son durumu merak ediliyor.
Bu sezonki performansıyla Galatasaray'ın şampiyonluk yürüyüşüne büyük katkı veren Icardi, taraftarın da gözbebeği konumunda.
Yıldız oyuncunun bonservisinin alınmasını için Fransız ekibiyle görüşmeler yapılıyor.
Galatasaray'da mutlu olan deneyimli oyuncunun tercihini sarı-kırmızılılardan yana yapması bekleniyor.
Olası bir ayrılık ihtimalini de değerlendiren Cimbom'un alternatif arayışlarında bulunduğu öne sürülmüştü.
Galatasaray'ın, Icardi'de olumsuz bir durum yaşaması halinde Atletico Madrid'in hocası Simeone'nin oğlu Giovanni'yi alacağı iddia ediliyordu.
"NAPOLI'DE DEVAM EDECEK"
İtalya'dan gelen haberler ise pek bu yönde değil.
La Gazzetta dello Sport, Giovanni'nin gelecek sezon da Napoli'de devam edeceğini yazdı.
İtalyan ekibinde 30 resmi maçta forma giyen Giovanni, 8 gol kaydetti.