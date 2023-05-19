Haberler Galatasaray İtalyanlar duyurdu! Galatasaray'a o yıldızdan haber var

İtalyanlar duyurdu! Galatasaray'a o yıldızdan haber var

Son dakika spor haberi: Şampiyonluğun en büyük adayı konumundaki Galatasaray'da transfer çalışmaları da hız kesmiyor. Mauro Icardi'nin bonservisini almak için PSG ile görüşmelerde bulunan sarı-kırmızılılarda alternatif arayışları sürüyor. Santrfor bölgesi için listesindeki isimleri belirleyen yönetim, Napoli'nin yıldız ismine kancayı atmıştı. İtalyan basınından konuyla ilgili flaş bir iddia geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2023 Cuma 14:53
İtalyanlar duyurdu! Galatasaray'a o yıldızdan haber var

Galatasaray'da Mauro Icardi ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor.

HABERİ
SESLİ DİNLE

00:05 00:10
1x
Tüm Sesli Haberler
İtalyanlar duyurdu! Galatasaray'a o yıldızdan haber var

PSG'den sezon sonuna kadar kiralanan Arjantinli golcünün takımdaki son durumu merak ediliyor.

İtalyanlar duyurdu! Galatasaray'a o yıldızdan haber var

Bu sezonki performansıyla Galatasaray'ın şampiyonluk yürüyüşüne büyük katkı veren Icardi, taraftarın da gözbebeği konumunda.

İtalyanlar duyurdu! Galatasaray'a o yıldızdan haber var

Yıldız oyuncunun bonservisinin alınmasını için Fransız ekibiyle görüşmeler yapılıyor.

İtalyanlar duyurdu! Galatasaray'a o yıldızdan haber var

PSG'den ayrılması beklenen Icardi'ye İtalyan devi Milan'ın da ilgisi var.

İtalyanlar duyurdu! Galatasaray'a o yıldızdan haber var

Galatasaray'da mutlu olan deneyimli oyuncunun tercihini sarı-kırmızılılardan yana yapması bekleniyor.

İtalyanlar duyurdu! Galatasaray'a o yıldızdan haber var

Olası bir ayrılık ihtimalini de değerlendiren Cimbom'un alternatif arayışlarında bulunduğu öne sürülmüştü.

İtalyanlar duyurdu! Galatasaray'a o yıldızdan haber var

Galatasaray'ın, Icardi'de olumsuz bir durum yaşaması halinde Atletico Madrid'in hocası Simeone'nin oğlu Giovanni'yi alacağı iddia ediliyordu.

İtalyanlar duyurdu! Galatasaray'a o yıldızdan haber var

"NAPOLI'DE DEVAM EDECEK"
İtalya'dan gelen haberler ise pek bu yönde değil.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Devler Ligi hamlesi! 2 süper transfer birden
Aslan yeni stoperini buldu! Transferi buna bağlı
THE OUTLAST TRIALS ERKEN ERİŞİME AÇILDI!
LGS 2023 SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?
LGS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fırtına'nın Karagümrük mesaisi başladı! Fırtına'nın Karagümrük mesaisi başladı! 18:20
C. Palace'tan Zaha açıklaması! "Gelecek sezon..." C. Palace'tan Zaha açıklaması! "Gelecek sezon..." 18:05
C. Palace'tan Zaha açıklaması! "Gelecek sezon..." C. Palace'tan Zaha açıklaması! "Gelecek sezon..." 18:04
Kayserispor Talha Sarıarslan ile sözleşme uzattı! Kayserispor Talha Sarıarslan ile sözleşme uzattı! 17:40
Mecnun Otyakmaz görevi bırakmayı düşünüyor! Mecnun Otyakmaz görevi bırakmayı düşünüyor! 17:14
F.Bahçe'ye transfer şoku! Yeni takımı belli oldu F.Bahçe'ye transfer şoku! Yeni takımı belli oldu 17:07
Daha Eski
Alt liglerde heyecan artıyor! İşte son durum Alt liglerde heyecan artıyor! İşte son durum 17:06
PSG'nin Kim Min-Jae ısrarı sürüyor! PSG'nin Kim Min-Jae ısrarı sürüyor! 16:58
F.Bahçe'den açıklama geldi! Geri mi dönüyor? F.Bahçe'den açıklama geldi! Geri mi dönüyor? 16:24
Devler Ligi hamlesi! 2 süper transfer birden Devler Ligi hamlesi! 2 süper transfer birden 16:20
Aslan yeni stoperini buldu! Transferi buna bağlı Aslan yeni stoperini buldu! Transferi buna bağlı 15:55
PSG Marquinhos ile sözleşme yeniledi! PSG Marquinhos ile sözleşme yeniledi! 15:52