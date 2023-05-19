Galatasaray'ın Kemerburgaz tesislerinin temel atma töreni yapılıyor | CANLI

Galatasaray Spor Kulübü'nün, Florya'dan taşınacağı Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nin temel atma töreni başkan Dursun Özbek'in katılımıyla gerçekleştiriliyor. Törene, sarı-kırmızılıların eski teknik direktörü Fatih Terim de katıldı.

TÖRENDE AÇIKLAMALARDA BULUNANLARIN SÖZLERİNDEN ÖNE ÇIKANLAR ŞÖYLE:

Abdurrahim Albayrak:

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Mustafa Başkan döneminde buraya ekip olarak çok emek verdik. Bütün camianın destek olması gerekiyor. Bir an önce burayı Galatasaray'a kazandırmamız gerekiyor.

Ünal Aysal: Galatasaray'da her zaman bu enerjiyi ve neşeyi birlikte yaşıyoruz. Mutlu günlerimizden bir tanesi. Yönetimi, Kemerburgaz Tesisleri için tebrik ediyorum. İnşallah bu devam eder. Şampiyonluk eşiğinde bu birlikteliği görmek beni çok mutlu etti.

Faruk Süren: Bugün bizim için çok önemli bir gün. Florya'nın başlangıcından beri bunları hatırlıyorum. Yeni ve çağdaş bir tesis yapılıyor. Gurur duyuyorum burada olduğum için, gurur duyuyorum Galatasaraylı olduğum için. Tesislerimiz hayırlı olsun.

Fatih Terim: Formayı elinize aldığınızda hafif görünebilir ama renkleri, arması ve üzerine akıtılan terleriyle çok ağır ve büyüktür. Onun büyüklüğünü çok fazla hissetmişizdir. Bu forma, Galatasaraylı olan herkes için gurur kaynağıdır. Bu forma, adanmış hayatların umududur.

Dursun Özbek: Cumhuriyetin tarihindeki dönüm noktalarından biri olan 19 Mayıs'ın 104. yılı… Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak basması sadece kurtuluşumuzun adımı değil, ulusumuzu ileri götürecek genç fikirlerin doğuşudur. O yüzden Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından gençlere armağan edilmiştir.

Galatasaray, tarihi boyunca genç fikirlerin hedeflere dönüştüğü yer olmuştur. Kimsenin hayalini bile kuramadığı hedefler, bu genç fikirlerden doğmuştur. Kurucumuz Ali Sami Yen'in belirlediği Türk olmayan takımları yenmek hedefi tam da böyle bir hedeftir. Bugün 19 Mayıs'ı birlikte kutlarken başka bir heyecanı da yaşıyoruz. Kurucularımızın koyduğu hedeflerin yeni bir adımında tesislerimizi açacağız.

"YENİ BAŞARILARA ULAŞACAĞIZ"

Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında Cumhuriyetin yüzü olmak en çok Galatasaray'a yakışacaktır. Yeni tesisimiz ve diğer projelerimizle, en önemlisi de genç fikirlerimizle Galatasarayımızı yeni başarılara ulaştıracağız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde, onun ilke ve değerlerini ilelebet taşıyıp gelecek kuşaklara aktaracağımızı bir kez daha belirtmek istiyorum. Atatürk, gençlerle ilgili 'Biz her şeyi gençliğe bırakacağız, geleceğin ümidi, ışıklı çiçekleri onlardır. Bütün ümidim gençliktedir' demiş. Bizim de ümidimiz gençliktedir.