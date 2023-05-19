Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi hamlesi! 2 süper transfer birden

Süper Lig'de adım adım şampiyonluğa yürüyen Galatasaray, bir yandan da yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Süper Lig'de adım adım şampiyonluğa yürüyen Galatasaray, bir yandan da yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Kalan haftalarda hata yapmak istemeyen Cimbom, ipi bir an önce göğüslemek istiyor.
Şampiyonlar Ligi için de iddialı bir kadro kurmayı amaçlayan sarı-kırmızılılar, transferde kolları sıvadı.
Teknik direktör Okan Buruk'un listesine göre hareket eden yönetim, hedefteki yıldızları kadroya katmak için harekete geçti.
Geçtiğimiz sezon yaptığı transferlerle dikkat çeken sarı-kırmızılı kurmaylar, aynı politikayı izleyecek.
Galatasaray'ın dev transfer operasyonunda yine Erden Timur başrolü oynuyor.
Timur, Buruk'un özellikle kadroda görmek istediği 2 dünya yıldızına imza attırmak için düğmeye bastı.
İşte gündem yaratan harekatın detayları...
İLK HEDEF MAURO ICARDI!
Önceliği hücum hattına veren Sarı-kırmızılı yönetimde ilk hedef Mauro Icardi'nin bonservisini almak.
Arjantinli süper starın da takımda kalmak istemesinin ardından Paris Saint-Germain'le görüşmeler başladı.
Sarı-kırmızılı yönetimin hedefi, haziran sonuna kadar transferi mutlu sonla bitirmek.
Bu amaç doğrultusunda Mauro Icardi için tüm şartlar seferber edildi.
Gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi olan Icardi'nin talipleri çok...
Son olarak Boca Juniors, Icardi için devreye girdi. Ancak yıldız oyuncu, 'Arjantin'e gidecek misin?' sorusuna, 'Kimseyle konuşmadım. Çıkan haberler yanlış' yanıtını verdi.
Yıldız oyuncunun da Galatasaray'da mutlu olması, yönetimin elini güçlendiriyor.
Öncelik Mauro Icardi'ye verilse de sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Bafetimbi Gomis'in yerine de takıma yeni bir isim kazandırılacak.
SANCHEZ BOMBASI!
Akşam'ın haberine göre; Bu listenin en tepesindeki futbolcu ise Şilili yıldız Alexis Sanchez...
Tecrübeli futbolcuyu yaz transfer döneminde de isteyen sarı-kırmızılılar, anlaşma sağlayamamış, Sanchez de Marsilya'ya imza atmıştı.
Fransız ekibinden yeni sözleşme için teklif alamayan Sanchez, Marsilya'dan ayrılmayı planlıyor.
Bunu fırsat bilen Cimbom da oyuncuya şimdiden teklif götürdü.
Hatta Şili basınına yansıyan haberlere göre; Galatasaray transfer komitesi, oyuncuyla ve menajeriyle görüşmelere başladı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ FAKTÖRÜ!
Şili basını, Galatasaray'ın bu transferde ısrarcı olduğuna vurgu yaparken, Alexis'in de Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle Galatasaray'a 'evet' diyebileceğinin altını çizdi.
ÖNCELİK FORVET BÖLGESİ
Tüm planlarını Şampiyonlar Ligi üzerine yapan Galatasaray'ın, bir aksilik yaşanmaması halinde yeni sezonda hücum hattını Icardi&Alexis ikilisi oluşturacak.
Sarı-kırmızılı yönetimin önceliği transferde bu iki oyuncuya verdiği ve hücum hattını çözdükten sonra diğer bölgeler için girişimlere başlayacağı da belirtildi.