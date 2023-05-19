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Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi hamlesi! 2 süper transfer birden

Son dakika spor haberi: Şampiyonluk ipini göğüslemeye çok yakın olan Galatasaray'da dev bir transfer operasyonu için harekete geçildi. Devler Ligi için iddialı bir takım kurmak isteyen sarı-kırmızılılar, nokta atışı takviyeler yapmak istiyor. Teknik direktör Okan Buruk'un talebi doğrultusunda hareket eden yönetim, 2 süper transferi birden kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İşte o yıldızlar ve yaşanan flaş gelişmelerin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2023 Cuma 16:21
Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi hamlesi! 2 süper transfer birden

Süper Lig'de adım adım şampiyonluğa yürüyen Galatasaray, bir yandan da yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi hamlesi! 2 süper transfer birden

Kalan haftalarda hata yapmak istemeyen Cimbom, ipi bir an önce göğüslemek istiyor.

Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi hamlesi! 2 süper transfer birden

Şampiyonlar Ligi için de iddialı bir kadro kurmayı amaçlayan sarı-kırmızılılar, transferde kolları sıvadı.

Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi hamlesi! 2 süper transfer birden

Teknik direktör Okan Buruk'un listesine göre hareket eden yönetim, hedefteki yıldızları kadroya katmak için harekete geçti.

Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi hamlesi! 2 süper transfer birden

Geçtiğimiz sezon yaptığı transferlerle dikkat çeken sarı-kırmızılı kurmaylar, aynı politikayı izleyecek.

Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi hamlesi! 2 süper transfer birden

Galatasaray'ın dev transfer operasyonunda yine Erden Timur başrolü oynuyor.

Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi hamlesi! 2 süper transfer birden

Timur, Buruk'un özellikle kadroda görmek istediği 2 dünya yıldızına imza attırmak için düğmeye bastı.

İşte gündem yaratan harekatın detayları...

Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi hamlesi! 2 süper transfer birden

İLK HEDEF MAURO ICARDI!
Önceliği hücum hattına veren Sarı-kırmızılı yönetimde ilk hedef Mauro Icardi'nin bonservisini almak.

Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi hamlesi! 2 süper transfer birden

Arjantinli süper starın da takımda kalmak istemesinin ardından Paris Saint-Germain'le görüşmeler başladı.

Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi hamlesi! 2 süper transfer birden

Sarı-kırmızılı yönetimin hedefi, haziran sonuna kadar transferi mutlu sonla bitirmek.

Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi hamlesi! 2 süper transfer birden

Bu amaç doğrultusunda Mauro Icardi için tüm şartlar seferber edildi.

Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi hamlesi! 2 süper transfer birden

Gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi olan Icardi'nin talipleri çok...

Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi hamlesi! 2 süper transfer birden

Son olarak Boca Juniors, Icardi için devreye girdi. Ancak yıldız oyuncu, 'Arjantin'e gidecek misin?' sorusuna, 'Kimseyle konuşmadım. Çıkan haberler yanlış' yanıtını verdi.

Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi hamlesi! 2 süper transfer birden

Yıldız oyuncunun da Galatasaray'da mutlu olması, yönetimin elini güçlendiriyor.

Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi hamlesi! 2 süper transfer birden

Öncelik Mauro Icardi'ye verilse de sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Bafetimbi Gomis'in yerine de takıma yeni bir isim kazandırılacak.

Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi hamlesi! 2 süper transfer birden

SANCHEZ BOMBASI!
Akşam'ın haberine göre; Bu listenin en tepesindeki futbolcu ise Şilili yıldız Alexis Sanchez...

Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi hamlesi! 2 süper transfer birden

Tecrübeli futbolcuyu yaz transfer döneminde de isteyen sarı-kırmızılılar, anlaşma sağlayamamış, Sanchez de Marsilya'ya imza atmıştı.

Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi hamlesi! 2 süper transfer birden

Fransız ekibinden yeni sözleşme için teklif alamayan Sanchez, Marsilya'dan ayrılmayı planlıyor.

Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi hamlesi! 2 süper transfer birden

Bunu fırsat bilen Cimbom da oyuncuya şimdiden teklif götürdü.

Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi hamlesi! 2 süper transfer birden

Hatta Şili basınına yansıyan haberlere göre; Galatasaray transfer komitesi, oyuncuyla ve menajeriyle görüşmelere başladı.

Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi hamlesi! 2 süper transfer birden

ŞAMPİYONLAR LİGİ FAKTÖRÜ!
Şili basını, Galatasaray'ın bu transferde ısrarcı olduğuna vurgu yaparken, Alexis'in de Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle Galatasaray'a 'evet' diyebileceğinin altını çizdi.

Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi hamlesi! 2 süper transfer birden

ÖNCELİK FORVET BÖLGESİ
Tüm planlarını Şampiyonlar Ligi üzerine yapan Galatasaray'ın, bir aksilik yaşanmaması halinde yeni sezonda hücum hattını Icardi&Alexis ikilisi oluşturacak.

Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi hamlesi! 2 süper transfer birden

Sarı-kırmızılı yönetimin önceliği transferde bu iki oyuncuya verdiği ve hücum hattını çözdükten sonra diğer bölgeler için girişimlere başlayacağı da belirtildi.

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