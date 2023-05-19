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Galatasaray - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Spor Toto Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 35. hafta müsabakasında Galatasaray ile Sivasspor karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2023 Cuma 20:00 Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2023 Cuma 20:00
Galatasaray - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Spor Toto Süper Lig

Galatasaray - Sivasspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 34. hafta maçında Galatasaray ile Sivasspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Galatasaray - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Sivasspor maçı 19 Mayıs Cuma günü saat 19:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

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34. RANDEVU

Galatasaray ile Sivasspor, oynayacakları maçla birlikte ligde 34. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 33 müsabakada sarı-kırmızılılar, 20 kez sahadan 3 puanla ayrılırken, kırmızı-beyazlılar da 7 defa rakibini mağlup etti. 6 mücadele ise berabere sona erdi. Galatasaray'ın 70 golüne, Sivasspor 44 golle karşılık verdi. Ligin ilk yarısında Sivas'ta oynanan karşılaşmayı Galatasaray 2-1'lik skorla kazandı.

İÇ SAHA KARNESİ

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon evinde 16 maça çıktı. Sarı-kırmızılılar, 13 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 41 puan topladı. Aslan, rakip fileleri 36 kez havalandırırken, kalesinde 15 gol gördü. Cimbom, sahasında son olarak Medipol Başakşehir ile mücadele etti ve 1-0 galip ayrıldı.

EVİNDE 15 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray ayrıca ligde Nef Stadyumu'nda oynadığı son 15 müsabakada yenilmedi. Sarı-kırmızılılar, evinde sadece 2. haftada Giresunspor'a 1-0'lık skorla mağlup olurken, bu maçın ardından oynadığı 15 mücadelede 13 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.

LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon oynadığı 32 karşılaşmada kalesinde 26 gol gördü. Sarı-kırmızılılar, bu alanda en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Okan Buruk'un ekibi, 14 maçta da kalesini gole kapadı. Aslan ayrıca kaydettiği 71 golle de Fenerbahçe'nin ardından en çok gol atan ikinci takım olarak yer alıyor.

5 FUTBOLCU SINIRDA

Galatasaray'da Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu, Sergio Oliveira, Milot Rashica ve Fredrik Midtsjö sarı kart sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta deplasmanda oynanacak MKE Ankaragücü maçında cezalı duruma düşecek.

NİCOLO ZANIOLO CEZALI

Galatasaray'da Sivasspor maç öncesinde 1 futbolcu cezasından dolayı oynayamayacak. Sarı-kırmızılılarda İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo, İstanbulspor ile oynanan müsabakada direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kalmıştı. Zaniolo Sivas karşısında sahada olamayacak. Sarı-kırmızılılarda Fransız futbolcu Sacha Boey'un da sarı kart cezası İstanbulspor maçıyla bitti.

ASpor CANLI YAYIN

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