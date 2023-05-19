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GALATASARAY HABERLERİ - Lucas Torreira'nın başarının sırrı belli oldu!

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'ın bu sezonki en dikkat çekici ismi olan Uruguaylı orta sahası Lucas Torreira'nın bu başarısındaki sır belli oldu. İşte ayrıntılar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2023 Cuma 10:12
GALATASARAY HABERLERİ - Lucas Torreira'nın başarının sırrı belli oldu!

Galatasaray'da son dönemin en başarılı ismi olan ve performansıyla orta sahayı adeta tek başına ayakta tutan Lucas Torreira'daki değişimin nedeni ortaya çıktı.

GALATASARAY HABERLERİ - Lucas Torreira'nın başarının sırrı belli oldu!

Milliyet'te yer alan habere göre Uruguaylı futbolcu için kırılma noktası ailesinin İstanbul'a gelmesi oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Lucas Torreira'nın başarının sırrı belli oldu!

Torreira'nın, kısa süre önce babası Ricky Torreira ve yakın bir dostunun İstanbul'a gelmesiyle beraber tamamen sahaya odaklandığı bildirildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Lucas Torreira'nın başarının sırrı belli oldu!

Ricky Torreira geçen hafta Florya'da gerçekleşen organizasyona da katılmıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Lucas Torreira'nın başarının sırrı belli oldu!

Trabzonspor maçında yaptığı kritik hata ile gol yenilmesine sebep olan Torreira'nın gördüğü desteğin kendisini motive ettiği belirtildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Lucas Torreira'nın başarının sırrı belli oldu!

Trabzonspor maçından sonra hata yapmayan 27 yaşındaki futbolcu çalışkanlığı ile orta sahayı toparladı ve büyük övgü aldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Lucas Torreira'nın başarının sırrı belli oldu!

Teknik direktör Okan Buruk'un performansından çok memnun olduğu Lucas Torreira'da kendisini gördüğü öğrenildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Lucas Torreira'nın başarının sırrı belli oldu!

Galatasaray'ın yaz döneminde 6 milyon euro'ya Arsenal'den kadrosuna kattığı Torreira için başta Milan olmak üzere İtalyan kulüplerinin 12-15 milyon euro'yu gözden çıkardığı iddia ediliyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Lucas Torreira'nın başarının sırrı belli oldu!

Bu arada Cimbom, dün gerçekleştirdiği taktik çalışmayla Sivasspor'la cumartesi günü oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

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