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GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk yıldız ismin biletini kesti

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da önümüzdeki sezonun kadro yapılanma çalışmaları hız kazandı. Sarı-kırmızılılarda takımdan ayrılacak isimler büyük önem taşıyor. Teknik heyetin raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, kadroda düşünülmeyen isimlerle yollarını ayıracak. Teknik direktör Okan Buruk, yıldız ismin biletini kesti. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2023 Cuma 09:48
GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk yıldız ismin biletini kesti

Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Galatasaray'da gelecek sezonun planlamalarına da şimdiden başlandı.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk yıldız ismin biletini kesti

Son olarak İstanbulspor'u yenen sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe ve Beşiktaş arasındaki puan farkını korudu.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk yıldız ismin biletini kesti

Teknik direktör Okan Buruk'un öğrencileri, kalan haftalarda da hata yapmadan şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk yıldız ismin biletini kesti

Gelecek sezon iddiasını daha da artırmayı amaçlayan sarı-kırmızılılarda gelecek-gidecek isimler büyük önem taşıyor.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk yıldız ismin biletini kesti

Ayrılacak isimlerin netleşmesinin ardından yerlerine yapılacak takviyeler üzerine harekete geçilecek.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk yıldız ismin biletini kesti

Bu kapsamda Okan Buruk'un gözünden düşen ilk isim Bafetimbi Gomis oldu.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk yıldız ismin biletini kesti

Deneyimli oyuncunun önümüzdeki sezon takımda kalması mümkün görünmüyor.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk yıldız ismin biletini kesti

HİÇ ŞANS VERMEDİ!
Alanyaspor maçında Barış Alper'in tercih edilmesine tepki gösteren Fransız oyuncu ile sular durulmuştu ancak Buruk, Gomis'e sonrasında hiç şans vermedi.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk yıldız ismin biletini kesti

Başkan Dursun Özbek "gelecekte de yararlanmak istiyoruz" dese de Buruk, Gomis'le bir daha çalışmayı düşünmüyor.

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