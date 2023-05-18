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Galatasaray'da Zaniolo şoku! Planlar altüst oldu

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın ara transfer döneminde Roma'dan kadrosuna kattığı ve transferiyle büyük ses getiren Nicolo Zaniolo, 34. haftada oynanan İstanbulspor maçında gördüğü kırmızı kartla gündem olmuştu. Sarı-kırmızılılarda ilk 11'e giremediği için mutsuz olan İtalyan yıldızla ilgili şok bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2023 Perşembe 12:33 Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2023 Perşembe 12:49
Galatasaray'da Zaniolo şoku! Planlar altüst oldu

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray, İstanbulspor deplasmanına konuk oldu.

Galatasaray'da Zaniolo şoku! Planlar altüst oldu

Sarı-kırmızılılar, rakibini 2-0 yenerek şampiyonluk yolunda kritik bir 3 puanı hanesine yazdırdı.

Galatasaray'da Zaniolo şoku! Planlar altüst oldu

Cimbom'a galibiyeti getiren golleri Arjantinli yıldız Mauro Icardi kaydetti.

Galatasaray'da Zaniolo şoku! Planlar altüst oldu

Galatasaray bu sonuçla en yakın rakibi Fenerbahçe ile olan puan farkını maç fazlasıyla 8'e çıkardı.

Galatasaray'da Zaniolo şoku! Planlar altüst oldu

Kritik İstanbulspor virajını hatasız geçen Galatasaray'da Nicolo Zaniolo mücadeleye damga vurdu.

Galatasaray'da Zaniolo şoku! Planlar altüst oldu

Karşılaşmanın 69. dakikasında Milot Rashica'nın yerine oyuna dahil olan İtalyan yıldız, yaptığı sert faul sonrası 75. dakikada direkt kırmızı kart gördü.

Galatasaray'da Zaniolo şoku! Planlar altüst oldu

İstanbul ekibiyle oynanan maçta sadece 6 dakika sahada kalan Zaniolo, soyunma odasına giderken çıkış tüneline tekme ve yumruk attı.

Galatasaray'da Zaniolo şoku! Planlar altüst oldu

"AKLINI KAYBETTİ"

Kırmızı kart gördükten sonra sinirlerine hakim olamayan Zaniolo, İtalya'da gündeme oturdu.

Galatasaray'da Zaniolo şoku! Planlar altüst oldu

Corriere dello Sport oyuncunun fotoğraflarına yer vererek, "Zaniolo aklını kaybetti: Önce oyundan atıldı, ardından soyunma odası tünelinde tekme ve yumruk attı" diye yazdı.

Galatasaray'da Zaniolo şoku! Planlar altüst oldu

La Gazetta dello Sport ve Tuttosport da yıldız oyuncunun atılmasına geniş yer ayırdı.

Galatasaray'da Zaniolo şoku! Planlar altüst oldu

İstanbulspor maçında oyuna dahil olduktan 6 dakika sonra rakibine tabanla girerek direkt kırmızı kart gören ve PFDK'ya sevk edilen Nicolo Zaniolo'nun en az 2 maç ceza alması bekleniyor.

Galatasaray'da Zaniolo şoku! Planlar altüst oldu

İlk 11'e giremediği için mutsuz olan 23 yaşındaki oyuncunun takımdaki akıbeti de merak konusu.

Galatasaray'da Zaniolo şoku! Planlar altüst oldu

35 MİLYON EURO ÖDEYECEK KULÜP YOK

Sabah'ın haberine göre; sözleşmesinde 35 milyon Euro'ya serbest kalma maddesi bulunsa da bu rakamı İtalyan yıldıza ödeyecek kulüp piyasada yok.

Galatasaray'da Zaniolo şoku! Planlar altüst oldu

Galatasaraylı yetenekle Milan ilgileniyor ancak teklifin 20 milyon Euro'yu geçmeyeceği konuşuluyor.

Galatasaray'da Zaniolo şoku! Planlar altüst oldu

Galatasaray 15 milyon Euro yatırım yaptığı Zaniolo'dan rekor gelir hedefliyordu.

Galatasaray'da Zaniolo şoku! Planlar altüst oldu

Nicolo Zaniolo, şubat ayında transfer olduğu Galatasaray ile 10 maça çıktı.

Galatasaray'da Zaniolo şoku! Planlar altüst oldu

23 yaşındaki yıldız, 3 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.

Galatasaray'da Zaniolo şoku! Planlar altüst oldu

Zaniolo'nun Galatasaray ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

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