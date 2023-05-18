Galatasaray'da Zaniolo şoku! Planlar altüst oldu

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray, İstanbulspor deplasmanına konuk oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray, İstanbulspor deplasmanına konuk oldu.
Sarı-kırmızılılar, rakibini 2-0 yenerek şampiyonluk yolunda kritik bir 3 puanı hanesine yazdırdı.
Cimbom'a galibiyeti getiren golleri Arjantinli yıldız Mauro Icardi kaydetti.
Galatasaray bu sonuçla en yakın rakibi Fenerbahçe ile olan puan farkını maç fazlasıyla 8'e çıkardı.
Kritik İstanbulspor virajını hatasız geçen Galatasaray'da Nicolo Zaniolo mücadeleye damga vurdu.
Karşılaşmanın 69. dakikasında Milot Rashica'nın yerine oyuna dahil olan İtalyan yıldız, yaptığı sert faul sonrası 75. dakikada direkt kırmızı kart gördü.
İstanbul ekibiyle oynanan maçta sadece 6 dakika sahada kalan Zaniolo, soyunma odasına giderken çıkış tüneline tekme ve yumruk attı.
"AKLINI KAYBETTİ"
Kırmızı kart gördükten sonra sinirlerine hakim olamayan Zaniolo, İtalya'da gündeme oturdu.
Corriere dello Sport oyuncunun fotoğraflarına yer vererek, "Zaniolo aklını kaybetti: Önce oyundan atıldı, ardından soyunma odası tünelinde tekme ve yumruk attı" diye yazdı.
La Gazetta dello Sport ve Tuttosport da yıldız oyuncunun atılmasına geniş yer ayırdı.
İstanbulspor maçında oyuna dahil olduktan 6 dakika sonra rakibine tabanla girerek direkt kırmızı kart gören ve PFDK'ya sevk edilen Nicolo Zaniolo'nun en az 2 maç ceza alması bekleniyor.
İlk 11'e giremediği için mutsuz olan 23 yaşındaki oyuncunun takımdaki akıbeti de merak konusu.
35 MİLYON EURO ÖDEYECEK KULÜP YOK
Sabah'ın haberine göre; sözleşmesinde 35 milyon Euro'ya serbest kalma maddesi bulunsa da bu rakamı İtalyan yıldıza ödeyecek kulüp piyasada yok.
Galatasaraylı yetenekle Milan ilgileniyor ancak teklifin 20 milyon Euro'yu geçmeyeceği konuşuluyor.
Galatasaray 15 milyon Euro yatırım yaptığı Zaniolo'dan rekor gelir hedefliyordu.
Nicolo Zaniolo, şubat ayında transfer olduğu Galatasaray ile 10 maça çıktı.
23 yaşındaki yıldız, 3 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.
Zaniolo'nun Galatasaray ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
İtalyan futbolcunun güncel piyasa değeri ise 28 milyon Euro.