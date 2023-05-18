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Galatasaray'da Sivasspor mesaisi devam ediyor

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray sahasında Sivasspor'u konuk edecek. Sarı-kırmızılılarda bu mücadelenin hazırlıkları sürüyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2023 Perşembe 14:46
Galatasaray'da Sivasspor mesaisi devam ediyor

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında evinde DG Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. Üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.

Sarı- kırmızılılar, yarın saat 18.00'de yapacağı antrenmanla DG Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

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