GALATASARAY HABERLERİ - Yönetim Nelsson'la ilgili kararını verdi! Bonservisi...

Spor Toto Süper Lig'de zirvede yer alan Galatasaray, son olarak deplasmanda karşılaştığı İstanbulspor'u Mauro Icardi'nin golleriyle 2-0 yendi.
Spor Toto Süper Lig'de zirvede yer alan Galatasaray, son olarak deplasmanda karşılaştığı İstanbulspor'u Mauro Icardi'nin golleriyle 2-0 yendi.
34. hafta itibarıyla puanını 76'ya yükselten sarı-kırmızılılar zirve mücadelesinde hata yapmadı ve 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.
Takımının ikinci golünden önce kestiği bir atak ile İstanbulspor maçının kahramanı olan Nelsson, galibiyet üçlüsünü taraftara çektirdi.
24 yaşındaki savunmacı için sezon sonunda kulübe teklif yağması bekleniyor.
Sabah'ta yer alan habere göre yönetim, sezon başında Sevilla'ya 13 milyon euro'ya satmadığı Danimarkalı stoper için Atalanta'dan 16 milyon euro'luk teklif aldı.
Ancak pazarlığa oturulmadı ve Nelsson'un sözleşmesinde yazan 25 milyon euro'luk serbest kalma maddesi İtalyanlara hatırlatıldı.
Galatasaray, 25 milyon euro'dan aşağı oyuncuyu satmayı düşünmüyor.
Victor Nelsson, 14 Ekim 1998'de Danimarka'nın Hornbaek kentinde dünyaya geldi.
Futbola Nordsjaelland altyapısında başlayan Danimarkalı stoper, 2019 yazında 3.6 milyon euro'ya Kopenhag'a transfer oldu.
Burada başarılı 2 yıl geçiren 23 yaşındaki oyuncu, 7 milyon euro'ya Galatasaray'a imza attı.
Geçtiğimiz sezon Cimbom'un vazgeçilmezleri arasında yer alan Nelsson, 49 maça çıktı ve 1 gol-1 asistlik performans gösterdi.
Nelsson'un G.Saray'la 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.
Başarılı oyuncu Danimarka Milli Takımı ile 10 maça çıktı.
Danimarkalı futbolcunun güncel piyasa değeri ise 16.5 milyon euro...