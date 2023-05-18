Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ - Yönetim Nelsson'la ilgili kararını verdi! Bonservisi...

GALATASARAY HABERLERİ - Yönetim Nelsson'la ilgili kararını verdi! Bonservisi...

Son dakika Galatasaray haberleri... Spor Toto Süper Lig'de son olarak İstanbulspor'u 2-0 yenen Galatasaray'da performansı en dikkat çeken isimlerden biri de Victor Nelsson oldu. Sarı-kırmızılı yönetimin Avrupa'dan birçok talibi olan Danimarkalı stoper için bonservis kararını verdiği ifade edildi. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2023 Perşembe 08:21
GALATASARAY HABERLERİ - Yönetim Nelsson'la ilgili kararını verdi! Bonservisi...

Spor Toto Süper Lig'de zirvede yer alan Galatasaray, son olarak deplasmanda karşılaştığı İstanbulspor'u Mauro Icardi'nin golleriyle 2-0 yendi.

GALATASARAY HABERLERİ - Yönetim Nelsson'la ilgili kararını verdi! Bonservisi...

34. hafta itibarıyla puanını 76'ya yükselten sarı-kırmızılılar zirve mücadelesinde hata yapmadı ve 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Yönetim Nelsson'la ilgili kararını verdi! Bonservisi...

Takımının ikinci golünden önce kestiği bir atak ile İstanbulspor maçının kahramanı olan Nelsson, galibiyet üçlüsünü taraftara çektirdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Yönetim Nelsson'la ilgili kararını verdi! Bonservisi...

24 yaşındaki savunmacı için sezon sonunda kulübe teklif yağması bekleniyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Yönetim Nelsson'la ilgili kararını verdi! Bonservisi...

Sabah'ta yer alan habere göre yönetim, sezon başında Sevilla'ya 13 milyon euro'ya satmadığı Danimarkalı stoper için Atalanta'dan 16 milyon euro'luk teklif aldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Yönetim Nelsson'la ilgili kararını verdi! Bonservisi...

Ancak pazarlığa oturulmadı ve Nelsson'un sözleşmesinde yazan 25 milyon euro'luk serbest kalma maddesi İtalyanlara hatırlatıldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Yönetim Nelsson'la ilgili kararını verdi! Bonservisi...

Galatasaray, 25 milyon euro'dan aşağı oyuncuyu satmayı düşünmüyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Yönetim Nelsson'la ilgili kararını verdi! Bonservisi...

Victor Nelsson, 14 Ekim 1998'de Danimarka'nın Hornbaek kentinde dünyaya geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Yönetim Nelsson'la ilgili kararını verdi! Bonservisi...

Futbola Nordsjaelland altyapısında başlayan Danimarkalı stoper, 2019 yazında 3.6 milyon euro'ya Kopenhag'a transfer oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Yönetim Nelsson'la ilgili kararını verdi! Bonservisi...

Burada başarılı 2 yıl geçiren 23 yaşındaki oyuncu, 7 milyon euro'ya Galatasaray'a imza attı.

GALATASARAY HABERLERİ - Yönetim Nelsson'la ilgili kararını verdi! Bonservisi...

Geçtiğimiz sezon Cimbom'un vazgeçilmezleri arasında yer alan Nelsson, 49 maça çıktı ve 1 gol-1 asistlik performans gösterdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Yönetim Nelsson'la ilgili kararını verdi! Bonservisi...

Nelsson'un G.Saray'la 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Aslan'a transfer müjdesi! Resmen açıklandı
Ülkesine mi dönüyor? Icardi'den transfer sözleri
Titanik'te flaş gelişme! Enkazının 3 boyutlu görüntüsü oluşturuldu
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI 2023
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2023
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Balotelli'ye şok sözler! "Her şeyi mahvediyor" Balotelli'ye şok sözler! "Her şeyi mahvediyor" 11:41
Aslan'a transfer müjdesi! Resmen açıklandı Aslan'a transfer müjdesi! Resmen açıklandı 11:24
A. Demirspor'dan Montella açıklaması! F.Bahçe... A. Demirspor'dan Montella açıklaması! F.Bahçe... 11:14
Sevilla - Juventus maçı saat kaçta? Sevilla - Juventus maçı saat kaçta? 11:08
Bayer Leverkusen - Roma maçı saat kaçta? Bayer Leverkusen - Roma maçı saat kaçta? 10:55
Samandıra'da kritik toplantı! Jesus ve futbolcular... Samandıra'da kritik toplantı! Jesus ve futbolcular... 10:36
Daha Eski
Kartal'a ayrılık kapıda! Görüşmeler durmuştu Kartal'a ayrılık kapıda! Görüşmeler durmuştu 10:18
Ülkesine mi dönüyor? Icardi'den transfer sözleri Ülkesine mi dönüyor? Icardi'den transfer sözleri 09:59
Miami Heat konferans finalinde öne geçti! Miami Heat konferans finalinde öne geçti! 09:53
City'nin yıldızı F.Bahçe'ye! City'nin yıldızı F.Bahçe'ye! 09:40
G.Saray'ın dikkat çeken istatistiği! Avrupa 5. oldu G.Saray'ın dikkat çeken istatistiği! Avrupa 5. oldu 09:35
F.Bahçe - Trabzonspor maçı saat kaçta? F.Bahçe - Trabzonspor maçı saat kaçta? 09:29