GALATASARAY HABERLERİ - Kaan Ayhan'ın kariyer planı netleşti! İtalya...

Galatasaray'da Kaan Ayhan ile yönetim arasında şimdiden anlaşma sağlandı ve satın alma opsiyonu da erkenden devreye giriyor, işte sürpriz imzanın tüm detayları...
Galatasaray'da Kaan Ayhan ile yönetim arasında şimdiden anlaşma sağlandı ve satın alma opsiyonu da erkenden devreye giriyor, işte sürpriz imzanın tüm detayları...
Galatasaray'ın Sassuolo'dan kiralık olarak transfer ettiği Kaan Ayhan'ın anlaşmasında, iki tarafın da onayına bağlı olan zorunlu satın alma maddesi vardı.
Galatasaray yönetimi ve Kaan Ayhan, uzun zamandır yapılan görüşmelerde nihayet anlaşmaya vardı ve zorunlu satın alma maddesi için de olumlu bir gelişme yaşanmış oldu.
Akşam'da yer alan habere göre 28 yaşındaki oyuncunun, Galatasaray ile uzun vadeli planlarda yer alacağı resmen kesinleşti.
Galatasaray ile Avrupa'da ve Türkiye'de büyük başarılar yaşamak isteyen Kaan, kariyeri için en önemli imzayı atacağını düşünüyor ve böylesine büyük bir projenin parçası olmaktan da ayrıca gurur duyuyor.
Galatasaray forması ile şu ana kadar 5 maça çıkan Kaan, 1 gollük katkı sağlamıştı.
Esasen ise ilk aşamada beklenen performansı veremeyen savunmacının, zamanla çok daha iyi olacağı düşünülüyor.
Galatasaray'da birçok başarıya ulaşmayı hedefleyen Kaan Ayhan, akabinde ise tekrar İtalya'ya dönmeyi ve kariyerinin son döneminde orada oynamayı planlıyor.