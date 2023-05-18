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GALATASARAY HABERLERİ - Kaan Ayhan'ın kariyer planı netleşti! İtalya...

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'a devre arasında gelen Kaan Ayhan'ın sarı-kırmızılılarda kalıp kalmayacağı merak ediliyordu. Milli futbolcunun kariyer planı belli oldu. İşte ayrıntılar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2023 Perşembe 14:05
GALATASARAY HABERLERİ - Kaan Ayhan'ın kariyer planı netleşti! İtalya...

Galatasaray'da Kaan Ayhan ile yönetim arasında şimdiden anlaşma sağlandı ve satın alma opsiyonu da erkenden devreye giriyor, işte sürpriz imzanın tüm detayları...

GALATASARAY HABERLERİ - Kaan Ayhan'ın kariyer planı netleşti! İtalya...

Galatasaray'ın Sassuolo'dan kiralık olarak transfer ettiği Kaan Ayhan'ın anlaşmasında, iki tarafın da onayına bağlı olan zorunlu satın alma maddesi vardı.

GALATASARAY HABERLERİ - Kaan Ayhan'ın kariyer planı netleşti! İtalya...

Galatasaray yönetimi ve Kaan Ayhan, uzun zamandır yapılan görüşmelerde nihayet anlaşmaya vardı ve zorunlu satın alma maddesi için de olumlu bir gelişme yaşanmış oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Kaan Ayhan'ın kariyer planı netleşti! İtalya...

Akşam'da yer alan habere göre 28 yaşındaki oyuncunun, Galatasaray ile uzun vadeli planlarda yer alacağı resmen kesinleşti.

GALATASARAY HABERLERİ - Kaan Ayhan'ın kariyer planı netleşti! İtalya...

Galatasaray ile Avrupa'da ve Türkiye'de büyük başarılar yaşamak isteyen Kaan, kariyeri için en önemli imzayı atacağını düşünüyor ve böylesine büyük bir projenin parçası olmaktan da ayrıca gurur duyuyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Kaan Ayhan'ın kariyer planı netleşti! İtalya...

Galatasaray forması ile şu ana kadar 5 maça çıkan Kaan, 1 gollük katkı sağlamıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Kaan Ayhan'ın kariyer planı netleşti! İtalya...

Esasen ise ilk aşamada beklenen performansı veremeyen savunmacının, zamanla çok daha iyi olacağı düşünülüyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Kaan Ayhan'ın kariyer planı netleşti! İtalya...

Galatasaray'da birçok başarıya ulaşmayı hedefleyen Kaan Ayhan, akabinde ise tekrar İtalya'ya dönmeyi ve kariyerinin son döneminde orada oynamayı planlıyor.

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