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GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek kesenin ağzını açtı! Sivasspor maçı öncesi...

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'de son olarak İstanbulspor'u mağlup eden Galatasaray, şampiyonluğa bir adım daha yaklaşırken başkan Dursun Özbek, Sivasspor karşılaşması öncesi oyunculara prim sözü verdi. (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2023 Perşembe 07:34
GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek kesenin ağzını açtı! Sivasspor maçı öncesi...

Spor Toto Süper Lig'de zirvede yer alan Galatasaray, son olarak İstanbulspor'u da 2-0 yendi.

GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek kesenin ağzını açtı! Sivasspor maçı öncesi...

34. hafta itibarıyla puanını 76'ya yükselten sarı-kırmızılılar zirve mücadelesinde hata yapmadı.

GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek kesenin ağzını açtı! Sivasspor maçı öncesi...

Adım adım şampiyonluğa giden Aslan'da, sarı-kırmızılı yönetim de motivasyonu artırmak için kesenin ağzını açtı.

GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek kesenin ağzını açtı! Sivasspor maçı öncesi...

Geçtiğimiz hafta Medipol Başakşehir'i 1-0 yenen Galatasaray'da oyuncular soyunma odasında başkandan prim talep etmişti.

GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek kesenin ağzını açtı! Sivasspor maçı öncesi...

Başkan Dursun Özbek sözünü tutu ve oyunculara ödemeler yapıldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek kesenin ağzını açtı! Sivasspor maçı öncesi...

Başkan ayrıca İstanbulspor maçını 2-0 kazanan ve şampiyonluğa bir adım daha yaklaşan oyuncuları 400'er bin TL primle ödüllendirdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek kesenin ağzını açtı! Sivasspor maçı öncesi...

Primler, ligin 35. haftasında oynanacak Sivasspor maçı öncesinde yatırılacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek kesenin ağzını açtı! Sivasspor maçı öncesi...

Öte yandan Galatasaray, Sivasspor karşılaşmasında şampiyonluğunu ilan edebilir.

GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek kesenin ağzını açtı! Sivasspor maçı öncesi...

Fenerbahçe, Trabzonspor'la oynayacağı mücadelede puan kaybederse Galatasaray, Sivasspor'u yendiği takdirde zirvedeki yerini garantileyecek.

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