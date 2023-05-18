GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek kesenin ağzını açtı! Sivasspor maçı öncesi...

Spor Toto Süper Lig'de zirvede yer alan Galatasaray, son olarak İstanbulspor'u da 2-0 yendi.
Spor Toto Süper Lig'de zirvede yer alan Galatasaray, son olarak İstanbulspor'u da 2-0 yendi.
34. hafta itibarıyla puanını 76'ya yükselten sarı-kırmızılılar zirve mücadelesinde hata yapmadı.
Adım adım şampiyonluğa giden Aslan'da, sarı-kırmızılı yönetim de motivasyonu artırmak için kesenin ağzını açtı.
Geçtiğimiz hafta Medipol Başakşehir'i 1-0 yenen Galatasaray'da oyuncular soyunma odasında başkandan prim talep etmişti.
Başkan Dursun Özbek sözünü tutu ve oyunculara ödemeler yapıldı.
Başkan ayrıca İstanbulspor maçını 2-0 kazanan ve şampiyonluğa bir adım daha yaklaşan oyuncuları 400'er bin TL primle ödüllendirdi.
Primler, ligin 35. haftasında oynanacak Sivasspor maçı öncesinde yatırılacak.
Öte yandan Galatasaray, Sivasspor karşılaşmasında şampiyonluğunu ilan edebilir.
Fenerbahçe, Trabzonspor'la oynayacağı mücadelede puan kaybederse Galatasaray, Sivasspor'u yendiği takdirde zirvedeki yerini garantileyecek.