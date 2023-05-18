GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a transfer müjdesi! Resmen açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray, son olarak deplasmanda karşılaştığı İstanbulspor engelini de 2 golle aşmayı başardı.
Spor Toto Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray, son olarak deplasmanda karşılaştığı İstanbulspor engelini de 2 golle aşmayı başardı.
Sarı-kırmızılılar 3 puanı hanesine yazdırırken şampiyonluğa da bir adım daha yaklaştı.
Aslan, bir yandan lig yarışını sürdürürken bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor.
Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeyi hedefleyen sarı-kırmızılılar, iddialı bir kadro kurmak istiyor.
Takviye yapacağı mevkileri belirleyen Galatasaray'ın gündemine Liverpool'dan Firmino ve Naby Keita gibi isimler gelmişti.
Yıldız futbolcularda flaş bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar...
İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool, dört futbolcusunun sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı.
İngiliz ekibinin internet sitesinde yer alan açıklamada Roberto Firmino, Naby Keita, James Milner ve Alex Oxlade-Chamberlain'in gelecek sezonun kadrosunda yer almayacağı kaydedildi.
Bu 4 futbolcu, Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool'un 30 yıl sonra 2019-20 sezonunda kazandığı Premier Lig şampiyonluğunun yanı sıra 2019'daki UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa ve FIFA Dünya Kulüpler Kupası zaferlerine katkı sağlamıştı.
Firmino, Keita, Milner ve Oxlade-Chamberlain, Anfield Road'da Aston Villa'ya karşı bu sezonki son iç saha maçında taraftarları selamlayacak.