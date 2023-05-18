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GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a transfer müjdesi! Resmen açıklandı

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Galatasaray, yeni sezonun transfer çalışmalarını da sürdürüyordu. Aslan'ın ilgilendiği isimlerle ilgili resmi bir açıklama geldi. İşte ayrıntılar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2023 Perşembe 11:26 Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2023 Perşembe 11:31
GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a transfer müjdesi! Resmen açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray, son olarak deplasmanda karşılaştığı İstanbulspor engelini de 2 golle aşmayı başardı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a transfer müjdesi! Resmen açıklandı

Sarı-kırmızılılar 3 puanı hanesine yazdırırken şampiyonluğa da bir adım daha yaklaştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a transfer müjdesi! Resmen açıklandı

Aslan, bir yandan lig yarışını sürdürürken bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a transfer müjdesi! Resmen açıklandı

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeyi hedefleyen sarı-kırmızılılar, iddialı bir kadro kurmak istiyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a transfer müjdesi! Resmen açıklandı

Takviye yapacağı mevkileri belirleyen Galatasaray'ın gündemine Liverpool'dan Firmino ve Naby Keita gibi isimler gelmişti.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a transfer müjdesi! Resmen açıklandı

Yıldız futbolcularda flaş bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar...

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a transfer müjdesi! Resmen açıklandı

İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool, dört futbolcusunun sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a transfer müjdesi! Resmen açıklandı

İngiliz ekibinin internet sitesinde yer alan açıklamada Roberto Firmino, Naby Keita, James Milner ve Alex Oxlade-Chamberlain'in gelecek sezonun kadrosunda yer almayacağı kaydedildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a transfer müjdesi! Resmen açıklandı

Bu 4 futbolcu, Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool'un 30 yıl sonra 2019-20 sezonunda kazandığı Premier Lig şampiyonluğunun yanı sıra 2019'daki UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa ve FIFA Dünya Kulüpler Kupası zaferlerine katkı sağlamıştı.

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